Apple изменила планы производства Vision Pro

Apple вынужден просмотреть планы поставок Vision Pro из-за проблем с производством. Фото: forbes

Apple не сможет поставить на рынок 1 млн. гарнитур смешанной реальности Vision Pro в 2024 году. Корпорацию подводят контрактные изготовители.

Об этом сообщила издание Arstechnica.

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Сложный девайс разрабатывался в течение семи лет. Наконец-то презентация Vision Pro состоялась 5 июня 2023 года. Габаритная гарнитура устройства требует отдельной батареи и обойдется в 3,5 тыс. дол.

Впрочем, еще тогда фанатов Apple предупредили, что новинка появится на рынке только в 2024 году. Но поклонников "яблочных" технологий ожидал еще один удар – выяснилось, что ожидаемая доступность Vision Pro в следующем году будет ограниченной.

Почему сократили производственные планы на Vision Pro

Говорят, причиной этого стали сложный дизайн гарнитуры и трудности в ее производстве. Также есть проблемы с цепочками поставок компонентов для производства устройства.

Сколько производят Vision Pro в 2024 году

Согласно инсайдерской информации, контрактный производитель Apple китайская компания Luxshare собирается произвести менее 400 тыс. единиц Vision Pro в 2024 году.

Еще два китайских поставщика отдельных компонентов для Vision Pro заявили, что Apple просит их предоставить всего от 130 тыс. до 150 тыс. единиц в течение следующего года.

Чем еще недовольна Apple

Корпорацию огорчает производительность работы партнеров-производителей micro-OLED дисплеев и изогнутых линз. Говорят, что этими производителями являются Sony и TSMC. Впрочем, обе не подтвердили такую информацию.

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