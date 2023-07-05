Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow На всех не хватит: Apple сменила планы производства Vision Pro arrow

На всех не хватит: Apple сменила планы производства Vision Pro

5 июля 2023 11:58
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple изменила планы производства Vision Pro
Apple вынужден просмотреть планы поставок Vision Pro из-за проблем с производством. Фото: forbes
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple не сможет поставить на рынок 1 млн. гарнитур смешанной реальности Vision Pro в 2024 году. Корпорацию подводят контрактные изготовители.

Об этом сообщила издание Arstechnica.

Читайте также:

Сложный девайс разрабатывался в течение семи лет. Наконец-то презентация Vision Pro состоялась 5 июня 2023 года. Габаритная гарнитура устройства требует отдельной батареи и обойдется в 3,5 тыс. дол.

Впрочем, еще тогда фанатов Apple предупредили, что новинка появится на рынке только в 2024 году. Но поклонников "яблочных" технологий ожидал еще один удар – выяснилось, что ожидаемая доступность Vision Pro в следующем году будет ограниченной.

Почему сократили производственные планы на Vision Pro

Говорят, причиной этого стали сложный дизайн гарнитуры и трудности в ее производстве. Также есть проблемы с цепочками поставок компонентов для производства устройства.

Сколько производят Vision Pro в 2024 году

Согласно инсайдерской информации, контрактный производитель Apple китайская компания Luxshare собирается произвести менее 400 тыс. единиц Vision Pro в 2024 году.

Еще два китайских поставщика отдельных компонентов для Vision Pro заявили, что Apple просит их предоставить всего от 130 тыс. до 150 тыс. единиц в течение следующего года.

Чем еще недовольна Apple

Корпорацию огорчает производительность работы партнеров-производителей micro-OLED дисплеев и изогнутых линз. Говорят, что этими производителями являются Sony и TSMC. Впрочем, обе не подтвердили такую информацию.

Ранее мы сообщали о подробностях выпуска революционного устройства без дисплея – "убийце смартфонов" Humane Ai Pin.

Также мы писали, каким будет новый Samsung Galaxy S23 FE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз