Когда и почему значительно подешевеют телевизоры

Через несколько лет удешевление современных технологий повлияет на цену телевизоров. Фото: freepik

Несколько тайваньских компаний пообещали снизить стоимость технологии micro-LED в четыре раза. Поэтому ожидается, что к 2027 году 10,1-дюймовая матрица для телевизоров будет стоить почти в пять раз меньше, чем сейчас.

Об этом написал Tehnofan.

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Преимущества и недостатки технологии micro-LED

Micro-LED представляет собой технологию самоизлучающих дисплеев с массивом миниатюрных независимых светодиодов. Они обеспечивают высокое разрешение и качественное изображение — черный цвет остается настоящим черным.

В отличие от OLED, у micro-LED нет проблемы выгорания. Но и стоит это удовольствие очень дорого — 89-дюймовый телевизор Samsung с матрицей micro-LED продают за 100 тыс. дол.

Технология micro-LED считается более перспективной, чем OLED. Но ее распространение сдерживается из-за высокой цены готовых изделий

Перспектива снижения цен на телевизоры

Тайваньские компании Innolux, AU Optronics и Netronix заявили о снижении стоимости технологии micro-LED в четыре раза в течение нескольких лет. Сегодня цена на панели micro-LED от 10,1 до 14,6 дюйма составляет от 5,8 до 10 тыс. долларов за единицу. Ожидается, что уже к 2027 году 10,1-дюймовая матрица обойдется в 1200 долларов.

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