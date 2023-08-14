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Samsung показала, как планшет Galaxy Tab S9 Ultra работает под водой

14 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung показала, как планшет Galaxy Tab S9 Ultra работает под водой
Galaxy Tab S9 Ultra идеально подходит для работы на природе. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Samsung продемонстрировала, как новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra не прекращает работу даже после полного погружения в аквариум с водой. Таким образом, компания выводит принцип работы цифровых номадов "с любого места" на новый уровень.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Samsung.

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Высокий класс защиты

Благодаря классу защиты IP68, устройство надежно защищено от воды и пыли. При полном погружении в воду производительность Galaxy Tab S9 Ultra остается неизменной. Продолжается воспроизведение видео и отображение текста, написанного с помощью пера S Pen. При чем каких-либо задержек в работе гаджета не наблюдается.

Фото: Samsung

Гаджет для кемпингов

"Планшеты серии Galaxy Tab S9 идеально подходят для активного отдыха на природе, ведь в их конструкцию заложены прочность и портативность, что делает их идеальными спутниками в кемпингах и походах", — подытожила пресс-служба компании.

Ранее мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также мы сообщали, что Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A05.

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