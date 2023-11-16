Более 12 дней: назван смартфон, держащий заряд дольше всего

Назван мощный смартфон, который держит заряд дольше других — более 12 дней
Специалисты портала GSMarena начиная с ноября 2011 года проводили оригинальный тест аккумуляторов смартфонов. За это время эксперты проверили 1058 телефонов, но один из них опередил всех по времени автономной работы с огромным отрывом.
Об этом сообщил сайт GSMarena.
Перед переходом на новую методику тестирования исследователи подвели итоги 12-летней работы.
Итак, китайский смартфон Ulefone Power Armor 13 2021 года является недостижимым для преследователей. Он имеет массивный аккумулятор на 13200 мАч и продержался на одном заряде 296 часов! Отметим, что ближайший конкурент — Doogee S88 Pro — работает 202 часа с аккумулятором на 10000 мАч.
Плюсы Power Armor 13
- Невероятно крепкий, IP69K, ударопрочный.
- Колоссальная батарея.
- Аккумулятор быстро заряжается.
- Встроенный лазерный измеритель, дополнительная насадка для эндоскопа.
- Большой экран с хорошей контрастностью.
- Достаточная производительность, 256 ГБ памяти с возможностью расширения.
- Великолепная розничная комплектация, много дополнительных аксессуаров.
Минусы Power Armor 13
- Отверстие в экране не имеет смысла с такими большими рамками, экран медленно реагирует на прикосновения.
- Качество фотографий, сделанных камерой, не самое лучшее, видео выглядят ужасно.
- Плохая оптимизация программного обеспечения.
- Весит пол килограмма, имеет толщину 2 см.
Стоит ли покупать Power Armor 13
Ulefone Power Armor 13 превосходен благодаря своему гигантскому аккумулятору, лазерному дальномеру, совместимости с эндоскопом и крепкому корпусу. Это смартфон среднего класса в невероятно хорошо защищенной оболочке с адекватным чипсетом и неплохой камерой.
Power Armor 13 большой, толстый и тяжелый, поэтому он явно не для всех. Но если вы можете носить его целый день на поясе или в кармане, то скорее всего он вам понадобится как универсальный инструмент, а лишь потом как смартфон.
Имейте в виду, общее впечатление от пользования им не самое лучшее. Дисплей и камеры в лучшем случае средние. Оптимизация программного обеспечения и медленная реакция экрана могут привести к существенному торможению.
Цена Power Armor 13 в Украине от 11 до 14 тыс. грн в зависимости от объема накопителя.
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