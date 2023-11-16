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Назван мощный смартфон, который держит заряд дольше других — более 12 дней

16 ноября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Более 12 дней: назван смартфон, держащий заряд дольше всего
Полукилограммовый крепкий телефон может пригодиться в тяжелых условиях труда. Фото: gizchina.it
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Специалисты портала GSMarena начиная с ноября 2011 года проводили оригинальный тест аккумуляторов смартфонов. За это время эксперты проверили 1058 телефонов, но один из них опередил всех по времени автономной работы с огромным отрывом.

Об этом сообщил сайт GSMarena.

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Итак, китайский смартфон Ulefone Power Armor 13 2021 года является недостижимым для преследователей. Он имеет массивный аккумулятор на 13200 мАч и продержался на одном заряде 296 часов! Отметим, что ближайший конкурент — Doogee S88 Pro — работает 202 часа с аккумулятором на 10000 мАч.

Фото: gsmarena.com

Плюсы Power Armor 13

  • Невероятно крепкий, IP69K, ударопрочный.
  • Колоссальная батарея.
  • Аккумулятор быстро заряжается.
  • Встроенный лазерный измеритель, дополнительная насадка для эндоскопа.
  • Большой экран с хорошей контрастностью.
  • Достаточная производительность, 256 ГБ памяти с возможностью расширения.
  • Великолепная розничная комплектация, много дополнительных аксессуаров.

Минусы Power Armor 13

  • Отверстие в экране не имеет смысла с такими большими рамками, экран медленно реагирует на прикосновения.
  • Качество фотографий, сделанных камерой, не самое лучшее, видео выглядят ужасно.
  • Плохая оптимизация программного обеспечения.
  • Весит пол килограмма, имеет толщину 2 см.

Стоит ли покупать Power Armor 13

Ulefone Power Armor 13 превосходен благодаря своему гигантскому аккумулятору, лазерному дальномеру, совместимости с эндоскопом и крепкому корпусу. Это смартфон среднего класса в невероятно хорошо защищенной оболочке с адекватным чипсетом и неплохой камерой.

Power Armor 13 большой, толстый и тяжелый, поэтому он явно не для всех. Но если вы можете носить его целый день на поясе или в кармане, то скорее всего он вам понадобится как универсальный инструмент, а лишь потом как смартфон.

Имейте в виду, общее впечатление от пользования им не самое лучшее. Дисплей и камеры в лучшем случае средние. Оптимизация программного обеспечения и медленная реакция экрана могут привести к существенному торможению.

Цена Power Armor 13 в Украине от 11 до 14 тыс. грн в зависимости от объема накопителя.

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