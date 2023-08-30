ТОП 4 малоизвестных китайских бренда с надежными и недорогими смартфонами

Малоизвестный в Украине бренд Oukitel производит смартфоны, которые могут держать заряд по несколько дней. Фото: techxreviews.com

В среднем ценовом сегменте можно обнаружить приличные смартфоны малоизвестных китайских производителей. На какие бренды следует обратить внимание.

Об этом сообщил iTechua

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1. Umidigi

Большинство смартфонов бренда находятся в сегменте среднего бюджета. Обладают металлическими корпусами, современным аппаратным обеспечением и хорошей автономностью работы. Комплектуются разными вариантами камер: от примитивных до почти топовых. Есть модели с дисплеями AMOLED и быстрой зарядкой. Важное замечание: надежны телефоны выпуска после 2021 года. Старших смартфонов компании лучше избегать.

Модели Umidigi, которые заслуживают внимания:

A9 Pro;

A11 Pro Max;

Bison Pro;

Bison X10.

2. Tecno

Это дочерняя компания китайского концерна Transsion Holdings, штаб-квартира которого расположена в Шэньчжэне.

Производит в основном долговечные бюджетные смартфоны среднего уровня с некоторыми премиальными функциями. Имеет модели с современным дизайном и высококлассными процессорами MediaTek и Qualcomm.

Модели Tecno, которые заслуживают внимания:

Pova 2;

Pova 5G;

Camon 18 Premier;

Spark 8p.

3. Infinix

Еще одна дочерняя компания Transsion Holdings. Поэтому и характеристики предыдущего бренда Tecno будут справедливыми и для Infinix.

Модели Infinix, которые заслуживают внимания:

Zero X;

Hot 10i;

Hot 11s;

Note 12.

Устройствам Infinix и Tecno присущи большая емкость аккумуляторов, высокая частота обновления дисплея, чипсеты среднего и высокого уровня, камеры среднего класса.

4. Oukitel

Эта компания также базируется в Шэньчжэне. Смартфоны Oukitel предлагают некоторые премиальные функции. Но бренд, в основном, сосредоточен на времени автономной работы и прочности корпуса устройств. Так, многие модели от Oukitel могут работать на полном заряде по несколько дней. Емкость батареи достигает 20000 мАч в серии WP. А производительность у них средняя.

Смартфоны с долгих временем автономной работы толстые и тяжелые, как устройства особо прочной серии WP. Серия C имеет более тонкий профиль, хотя тоже имеет приличную автономность.

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