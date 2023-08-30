ТОП 4 малоизвестных китайских бренда с надежными и недорогими смартфонами
В среднем ценовом сегменте можно обнаружить приличные смартфоны малоизвестных китайских производителей. На какие бренды следует обратить внимание.
Об этом сообщил iTechua
1. Umidigi
Большинство смартфонов бренда находятся в сегменте среднего бюджета. Обладают металлическими корпусами, современным аппаратным обеспечением и хорошей автономностью работы. Комплектуются разными вариантами камер: от примитивных до почти топовых. Есть модели с дисплеями AMOLED и быстрой зарядкой. Важное замечание: надежны телефоны выпуска после 2021 года. Старших смартфонов компании лучше избегать.
Модели Umidigi, которые заслуживают внимания:
- A9 Pro;
- A11 Pro Max;
- Bison Pro;
- Bison X10.
2. Tecno
Это дочерняя компания китайского концерна Transsion Holdings, штаб-квартира которого расположена в Шэньчжэне.
Производит в основном долговечные бюджетные смартфоны среднего уровня с некоторыми премиальными функциями. Имеет модели с современным дизайном и высококлассными процессорами MediaTek и Qualcomm.
Модели Tecno, которые заслуживают внимания:
- Pova 2;
- Pova 5G;
- Camon 18 Premier;
- Spark 8p.
3. Infinix
Еще одна дочерняя компания Transsion Holdings. Поэтому и характеристики предыдущего бренда Tecno будут справедливыми и для Infinix.
Модели Infinix, которые заслуживают внимания:
- Zero X;
- Hot 10i;
- Hot 11s;
- Note 12.
Устройствам Infinix и Tecno присущи большая емкость аккумуляторов, высокая частота обновления дисплея, чипсеты среднего и высокого уровня, камеры среднего класса.
4. Oukitel
Эта компания также базируется в Шэньчжэне. Смартфоны Oukitel предлагают некоторые премиальные функции. Но бренд, в основном, сосредоточен на времени автономной работы и прочности корпуса устройств. Так, многие модели от Oukitel могут работать на полном заряде по несколько дней. Емкость батареи достигает 20000 мАч в серии WP. А производительность у них средняя.
Смартфоны с долгих временем автономной работы толстые и тяжелые, как устройства особо прочной серии WP. Серия C имеет более тонкий профиль, хотя тоже имеет приличную автономность.
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