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Выпуск iPhone 15 задерживается: аналитик прогнозирует проблемы Apple

21 июля 2023 16:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Выпуск iPhone 15 задерживается: аналитик предусмотрел проблемы Apple
Фанаты получат iPhone 15 не раньше декабря 2023 года. Фото: macrumors
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Аналитик Bank of America Вамси Мохан предполагает, что выход iPhone 15 на рынок будет перенесен на декабрь. Причина — торможение цепочек поставок Apple.

Об этом сообщил 9to5mac.

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Мохан на днях повысил свой ценовой ориентир на акции Apple на 30 долл. до 210 долл., но подтвердил нейтральный рейтинг ценных бумаг компании. Он опасается, что продажи iPhone за сентябрь 2023 финансового года могут оказаться ниже консенсус-оценки.

Он озабочен, что прогнозы на четвертый квартал могут разочаровать рынок. Отметив, что проверка его каналов показала, что запуск производства iPhone 15 может быть отложен на несколько недель. В результате — дебют смартфона на рынке будет перенесен на декабрь.

Он предполагает, что выручка Apple за сентябрьский квартал составит 87,1 млрд долл., что значительно ниже консенсус-прогноза на уровне 91,6 млрд долл. Традиционный запуск в конце сентября приводит к тому, что первые продажи приходятся на четвертый финансовый квартал компании. Задержка на октябрь или ноябрь означает, что продажи попадают уже в следующий финансовый год.

Предыдущие предсказания аналитика

Еще в марте 2020 года, примерно за полгода до ожидаемого запуска линейки iPhone 12 в сентябре, Мохан заявил, что новые модели поступят в продажу не раньше конца октября. Тогда его прогноз полностью подтвердился.

Базовые модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro были отправлены клиентам 23 октября, а модели mini и Pro Max — аж 13 ноября. Задержка была связана с торможением логистических цепочек из-за пандемии COVID-19.

Напомним, Apple на днях представила пользователям тестирование бета-версии iOS 17. Также сообщалось, что Apple изменила планы производства гарнитуры Vision Pro.

 

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