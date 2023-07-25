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Apple создает абсолютно безрамочный iPhone: как он будет выглядеть

25 июля 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple создает абсолютно безрамочный iPhone: как он будет выглядеть
Возможно, через несколько лет генеральный директор американской корпорации Apple удивит рынок очередной революционной новинкой. Фото: ms.detector.media
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Согласно утечке информации, Apple работает над созданием iPhone без рамки. Он будет выглядеть как кусок стекла.

Об этом написал один из пользователей Twitter.

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"Источники сообщают, что Apple попросила Samsung Display и LG Display разработать OLED-экраны вообще без рамок, используя технологию UPC, чтобы новый iPhone выглядел как кусок стекла. Кроме того, сообщается, что Apple параллельно разрабатывает стеклянный корпус unibody, используя новый тип сверхпрочного и прочного стекла. К тому времени новый iPhone будет выглядеть как закрытый хрустальный ящик, мобильный телефон из будущего!", — пишет восторженный пользователь.

Отмечается, что для этого производители должны решить несколько проблем:

  • связанных с технологиями инкапсуляции тонкой пленки (TFE) и камеры под экраном (UPC);
  • связанных с обеспечением пространства для расположения антенн смартфона.

Также Apple настаивает на разработке более тонких органических и неорганических пленок для защиты начинки устройства от влажности и кислорода.

Эксперты THELEC отмечают, что задачи Apple достаточно сложны для выполнения. А, следовательно, можно заключить, что "стеклянный" iPhone мы увидим не раньше чем за 2-3 года.

Ранее мы писали, что Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Также в сети показали, как будет смотреться новый iPhone 15.

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