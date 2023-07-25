Apple создает абсолютно безрамочный iPhone: как он будет выглядеть
Согласно утечке информации, Apple работает над созданием iPhone без рамки. Он будет выглядеть как кусок стекла.
Об этом написал один из пользователей Twitter.
"Источники сообщают, что Apple попросила Samsung Display и LG Display разработать OLED-экраны вообще без рамок, используя технологию UPC, чтобы новый iPhone выглядел как кусок стекла. Кроме того, сообщается, что Apple параллельно разрабатывает стеклянный корпус unibody, используя новый тип сверхпрочного и прочного стекла. К тому времени новый iPhone будет выглядеть как закрытый хрустальный ящик, мобильный телефон из будущего!", — пишет восторженный пользователь.
Отмечается, что для этого производители должны решить несколько проблем:
- связанных с технологиями инкапсуляции тонкой пленки (TFE) и камеры под экраном (UPC);
- связанных с обеспечением пространства для расположения антенн смартфона.
Также Apple настаивает на разработке более тонких органических и неорганических пленок для защиты начинки устройства от влажности и кислорода.
Эксперты THELEC отмечают, что задачи Apple достаточно сложны для выполнения. А, следовательно, можно заключить, что "стеклянный" iPhone мы увидим не раньше чем за 2-3 года.
Ранее мы писали, что Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Также в сети показали, как будет смотреться новый iPhone 15.