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Как сохранить яркость экрана смартфона: 4 полезных лайфхака

4 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как сохранить яркость экрана смартфона: 4 полезных лайфхака
Чтобы дисплей смартфона прослужил как можно дольше, лучше уменьшать яркость экрана. Фото: root-nation.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Проблема выгорания экрана смартфона — явление неизбежное, особенно для устройств с AMOLED-матрицей. Другое дело, что прощание с дисплеем можно оттянуть как можно дальше с помощью выполнения нескольких простых советов.

Об этом сообщил ITechua.

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1. Меняйте экранную заставку

Делать это нужно как минимум раз в две недели. А еще лучше использовать радикально черные обои. Такие меры помогут равномерно распределить нагрузку на экран и предотвратить быстрое выгорание.

2. Активируйте полноэкранный режим

Это нужно сделать для самых популярных приложений. Панель экрана, которая подвержена выгоранию, это — статус-бар. В полноэкранном режиме часы и иконки уведомлений в верхней части экрана скрываются.

3. Ограничьте время работы функции Always-On Display

Это удобная функция, но небезопасная для экрана. Плюс с ней смартфон разряжается в 3-5 раз быстрее.

4. Яркость дисплея

Чем ярче подсветка, тем быстрее выцветают пиксели. Оптимальное значение яркости экрана — до 50% максимум.

Ранее эксперты объяснили, следует ли постоянно держать ноутбук на зарядке. Также мы писали, как продлить жизнь батареи смартфона.

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