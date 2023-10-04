Как сохранить яркость экрана смартфона: 4 полезных лайфхака
Проблема выгорания экрана смартфона — явление неизбежное, особенно для устройств с AMOLED-матрицей. Другое дело, что прощание с дисплеем можно оттянуть как можно дальше с помощью выполнения нескольких простых советов.
Об этом сообщил ITechua.
1. Меняйте экранную заставку
Делать это нужно как минимум раз в две недели. А еще лучше использовать радикально черные обои. Такие меры помогут равномерно распределить нагрузку на экран и предотвратить быстрое выгорание.
2. Активируйте полноэкранный режим
Это нужно сделать для самых популярных приложений. Панель экрана, которая подвержена выгоранию, это — статус-бар. В полноэкранном режиме часы и иконки уведомлений в верхней части экрана скрываются.
3. Ограничьте время работы функции Always-On Display
Это удобная функция, но небезопасная для экрана. Плюс с ней смартфон разряжается в 3-5 раз быстрее.
4. Яркость дисплея
Чем ярче подсветка, тем быстрее выцветают пиксели. Оптимальное значение яркости экрана — до 50% максимум.
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