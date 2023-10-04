Как сохранить яркость экрана смартфона: 4 полезных лайфхака

Чтобы дисплей смартфона прослужил как можно дольше, лучше уменьшать яркость экрана. Фото: root-nation.com

Проблема выгорания экрана смартфона — явление неизбежное, особенно для устройств с AMOLED-матрицей. Другое дело, что прощание с дисплеем можно оттянуть как можно дальше с помощью выполнения нескольких простых советов.

Об этом сообщил ITechua.

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1. Меняйте экранную заставку

Делать это нужно как минимум раз в две недели. А еще лучше использовать радикально черные обои. Такие меры помогут равномерно распределить нагрузку на экран и предотвратить быстрое выгорание.

2. Активируйте полноэкранный режим

Это нужно сделать для самых популярных приложений. Панель экрана, которая подвержена выгоранию, это — статус-бар. В полноэкранном режиме часы и иконки уведомлений в верхней части экрана скрываются.

3. Ограничьте время работы функции Always-On Display

Это удобная функция, но небезопасная для экрана. Плюс с ней смартфон разряжается в 3-5 раз быстрее.

4. Яркость дисплея

Чем ярче подсветка, тем быстрее выцветают пиксели. Оптимальное значение яркости экрана — до 50% максимум.

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