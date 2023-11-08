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Samsung Galaxy A54 против OnePlus Nord 2T — какой бюджетник лучше

8 ноября 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A54 против OnePlus Nord 2T: что выбрать
Galaxy A54 и Nord 2T предлагают убедительный набор технических характеристик, что позволяет оставаться в авангарде сегмента гаджетов среднего класса. Фото: whatgear.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung Galaxy A54 и OnePlus Nord 2T являются основными конкурентами на рынке смартфонов среднего класса. Устройства схожи, но также имеют и существенные отличия.

Об этом написал Tech Advisor.

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Дисплей

  • Samsung Galaxy A54 обладает 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лица. Смартфон не имеет разъема для наушников, но это компенсируется встроенными стерео динамиками.
  • OnePlus Nord 2T предлагает 6,43-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с более низкой частотой обновления 90 Гц и лучший среди Android датчик отпечатков пальцев. Также нет разъема для наушников, а стерео динамики издают несколько тонкий и нечеткий звук с плохим разделением.

Производительность

  • Galaxy A54 работает на базе чипсета Samsung Exynos 1380, обеспечивающего компетентную производительность среднего уровня. Он поставляется с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ накопителя, который можно расширить с помощью карты памяти microSD.
  • Устройство работает на Android 14 с интерфейсом Samsung One UI 6 и оснащено двумя SIM-картами 5G, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
  • OnePlus Nord 2T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1300 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативки и 128 или 256 ГБ внутренней памяти.
  • Работает под управлением Oxygen OS 14, чистой и удобной кастомной оболочки OnePlus на базе Android 14. Также имеет две SIM-карты 5G, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.
  • В многоядерном тесте Geekbench 5 Galaxy A54 набрал 2852 балла, а Nord 2T – 2739 баллов, поэтому между ними совсем немного. Правда испытывали версию OnePlus с 8 ГБ. 12 ГБ показали  бы лучшие результаты.
Samsung Galaxy A54. Фото: techadvisor.com

Камеры

  • Galaxy A54 может похвастаться 50 МП основной камерой OIS для стабилизации снимков, 12 МП сверхширокоугольным объективом, 5 МП макрокамерой и 32 МП фронтальной камерой.
  • OnePlus Nord 2T также оснащен 50 МП основной камерой с OIS, 8 МП сверхширокоугольной камерой, 2 МП монообъективом для дополнительных возможностей и 32 МП селфи-камерой.
  • Основная камера Galaxy A54 делает детализированные фотографии, а сверхшироугольный и макрообъектив добавляют универсальности, но режим макросъемки несколько спрятан в приложении, а также наблюдается некоторое несоответствие цвета между объективами.
  • Селфи-камера отлично работает, предлагая портретную и широкоугольную съемку. Запись видео выигрывает от OIS, предлагая плавные и яркие кадры даже с разрешением 1080p. По желанию можно также выбрать запись в формате 4K.
  • Основная камера Nord 2T также делает отличные снимки при дневном свете, с хорошим динамическим диапазоном и резкостью. Она не имеет специального телеобъектива, но хорошо справляется с 2-кратным зумом.
  • Сверхширокоугольный объектив имеет более низкое качество, а селфи-камера отличается контрастностью и эффектом боке. Качество видео хорошее, но не на уровне iPhone.

Автономность

  • Galaxy A54 лидирует благодаря большому аккумулятору 5000 мАч, что обеспечивает использование в течение всего дня. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт.
  • OnePlus Nord 2T обладает меньшим аккумулятором 4500 мАч, но это компенсируется возможностью быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
  • Galaxy A54 достигает 31% заряда за 30 минут.
  • Nord 2T полностью заряжается с 0 до 100% всего за 27 минут, достигая 67% всего за 15 минут.
OnePlus Nord 2T. Фото: techadvisor.com

Цена и доступность

  • Galaxy A54 6 ГБ/128 ГБ — 449 долларов, 8 ГБ/256 ГБ — 612 долларов.
  • Nord 2T 8 ГБ/128 ГБ — 426 долларов; 12 ГБ/256 ГБ — 533 доллара.

Samsung Galaxy A54 против OnePlus Nord 2T: что выбрать

  • Оба телефона обладают надежными системами камер, качественными дисплеями и конкурентоспособной производительностью.
  • Galaxy A54 предлагает более высокую частоту обновления экрана, лучший звук и, на первый взгляд, лучшую производительность.
  • Nord 2T имеет немного более быстрый чипсет, больший объем оперативной памяти и более быструю зарядку.

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