Samsung Galaxy A54 против OnePlus Nord 2T: что выбрать

Galaxy A54 и Nord 2T предлагают убедительный набор технических характеристик, что позволяет оставаться в авангарде сегмента гаджетов среднего класса. Фото: whatgear.net

Samsung Galaxy A54 и OnePlus Nord 2T являются основными конкурентами на рынке смартфонов среднего класса. Устройства схожи, но также имеют и существенные отличия.

Об этом написал Tech Advisor.

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Дисплей

Samsung Galaxy A54 обладает 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лица. Смартфон не имеет разъема для наушников, но это компенсируется встроенными стерео динамиками.

OnePlus Nord 2T предлагает 6,43-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с более низкой частотой обновления 90 Гц и лучший среди Android датчик отпечатков пальцев. Также нет разъема для наушников, а стерео динамики издают несколько тонкий и нечеткий звук с плохим разделением.

Производительность

Galaxy A54 работает на базе чипсета Samsung Exynos 1380, обеспечивающего компетентную производительность среднего уровня. Он поставляется с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ накопителя, который можно расширить с помощью карты памяти microSD.

Устройство работает на Android 14 с интерфейсом Samsung One UI 6 и оснащено двумя SIM-картами 5G, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

OnePlus Nord 2T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1300 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативки и 128 или 256 ГБ внутренней памяти.

Работает под управлением Oxygen OS 14, чистой и удобной кастомной оболочки OnePlus на базе Android 14. Также имеет две SIM-карты 5G, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

В многоядерном тесте Geekbench 5 Galaxy A54 набрал 2852 балла, а Nord 2T – 2739 баллов, поэтому между ними совсем немного. Правда испытывали версию OnePlus с 8 ГБ. 12 ГБ показали бы лучшие результаты.

Samsung Galaxy A54. Фото: techadvisor.com

Камеры

Galaxy A54 может похвастаться 50 МП основной камерой OIS для стабилизации снимков, 12 МП сверхширокоугольным объективом, 5 МП макрокамерой и 32 МП фронтальной камерой.

OnePlus Nord 2T также оснащен 50 МП основной камерой с OIS, 8 МП сверхширокоугольной камерой, 2 МП монообъективом для дополнительных возможностей и 32 МП селфи-камерой.

Основная камера Galaxy A54 делает детализированные фотографии, а сверхшироугольный и макрообъектив добавляют универсальности, но режим макросъемки несколько спрятан в приложении, а также наблюдается некоторое несоответствие цвета между объективами.

Селфи-камера отлично работает, предлагая портретную и широкоугольную съемку. Запись видео выигрывает от OIS, предлагая плавные и яркие кадры даже с разрешением 1080p. По желанию можно также выбрать запись в формате 4K.

Основная камера Nord 2T также делает отличные снимки при дневном свете, с хорошим динамическим диапазоном и резкостью. Она не имеет специального телеобъектива, но хорошо справляется с 2-кратным зумом.

Сверхширокоугольный объектив имеет более низкое качество, а селфи-камера отличается контрастностью и эффектом боке. Качество видео хорошее, но не на уровне iPhone.

Автономность

Galaxy A54 лидирует благодаря большому аккумулятору 5000 мАч, что обеспечивает использование в течение всего дня. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт.

OnePlus Nord 2T обладает меньшим аккумулятором 4500 мАч, но это компенсируется возможностью быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Galaxy A54 достигает 31% заряда за 30 минут.

Nord 2T полностью заряжается с 0 до 100% всего за 27 минут, достигая 67% всего за 15 минут.

OnePlus Nord 2T. Фото: techadvisor.com

Цена и доступность

Galaxy A54 6 ГБ/128 ГБ — 449 долларов, 8 ГБ/256 ГБ — 612 долларов.

Nord 2T 8 ГБ/128 ГБ — 426 долларов; 12 ГБ/256 ГБ — 533 доллара.

Samsung Galaxy A54 против OnePlus Nord 2T: что выбрать

Оба телефона обладают надежными системами камер, качественными дисплеями и конкурентоспособной производительностью.

Galaxy A54 предлагает более высокую частоту обновления экрана, лучший звук и, на первый взгляд, лучшую производительность.

Nord 2T имеет немного более быстрый чипсет, больший объем оперативной памяти и более быструю зарядку.

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