Samsung Galaxy A34 против Google Pixel 6a: что выбрать

Различия между телефонами не критичны, но они могут стать решающими при выборе модели пользователем. Фото: @kalipeztech

Два смартфона среднего класса Samsung Galaxy A34 и Google Pixel 6a предлагают собственные наборы преимуществ. Какой из них является лучшим выбором в основном зависит от личных предпочтений.

Сравнительный анализ смартфонов провели эксперты Tech Advisor.

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Различия между Galaxy A34 и Pixel 6a

Экран

Galaxy A34 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Pixel 6a имеет 6,1-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 60 Гц.

Преимущество имеет Galaxy A34 из-за большего экрана и частоты обновления, которая обеспечивает более плавное и быстрое движение.

Безопасность

Оба телефона имеют сканеры отпечатков пальцев под дисплеем.

Преимущество Galaxy A34, который дополнительно оснащен разблокировкой телефона лицом.

Производительность

Galaxy A34 предлагает 6 ГБ оперативной памяти с чипсетом MediaTek Dimensity 1080.

Pixel 6a имеет 6 ГБ оперативной памяти, но с чипсетом Google Tensor.

В тесте Geekbench 5 Pixel 6a опередил Galaxy A34, набрав 2745 баллов против 2312.

В целом оба телефона обеспечивают хорошую производительность для повседневных задач, но Pixel 6a имеет небольшое преимущество.

Накопитель

Оба телефона предлагают 128 ГБ встроенной памяти.

Преимущество A34 благодаря поддержке расширения карт памяти microSD и версии на 8/256 ГБ.

Время автономной работы и зарядка

Оба телефона обеспечивают надежную работу в течение всего дня.

Pixel 6a заряжается с максимальной мощностью 18 Вт за 15 минут на 22%, за 30 минут — на 42%, до полного заряда — за 1 час 50 минут.

Galaxy A34 заряжается с мощностью 25 Вт на 15-20% за 15 минут, примерно на треть — за 30 минут, до полного заряда — примерно за 2 часа.

Камеры

Galaxy A34 имеет 13 МП селфи-камеру и тройную камеру на задней панели 48+8+5 МП; может записывать видео в формате 4K на обе камеры.

Pixel 6a имеет 8 МП селфи-камеру и двойную камеру на задней панели 12,2+12 МП; задняя камера может записывать видео с разрешением 4K, а передняя — только 1080p.

Galaxy A34 имеет специальную макрокамеру для съемки крупным планом.

Pixel 6a превосходит Galaxy A34 по качеству фото- и видеосъемки.

Цена

Pixel 6a — 349 долларов.

Galaxy A34 — 424 доллара (6/128 ГБ) и 485 долларов (8/256 ГБ).

Samsung Galaxy A34 или Google Pixel 6a: какой телефон лучше купить

Если приоритетом является большой дисплей с высокой частотой обновления, универсальные функции безопасности и расширяемая память, Samsung Galaxy A34 — лучший выбор. Если скорость зарядки, производительность, лучшее качество камер имеют решающее значение, то Pixel 6a может быть более подходящим вариантом.

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