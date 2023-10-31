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Samsung Galaxy A34 против Google Pixel 6a, — какой бюджетный смартфон выбрать

31 октября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A34 против Google Pixel 6a: что выбрать
Различия между телефонами не критичны, но они могут стать решающими при выборе модели пользователем. Фото: @kalipeztech
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Два смартфона среднего класса Samsung Galaxy A34 и Google Pixel 6a предлагают собственные наборы преимуществ. Какой из них является лучшим выбором в основном зависит от личных предпочтений.

Сравнительный анализ смартфонов провели эксперты Tech Advisor.

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Различия между Galaxy A34 и Pixel 6a

Экран

  • Galaxy A34 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
  • Pixel 6a имеет 6,1-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 60 Гц.
  • Преимущество имеет Galaxy A34 из-за большего экрана и частоты обновления, которая обеспечивает более плавное и быстрое движение.

Безопасность

  • Оба телефона имеют сканеры отпечатков пальцев под дисплеем.
  • Преимущество Galaxy A34, который дополнительно оснащен разблокировкой телефона лицом.

Производительность

  • Galaxy A34 предлагает 6 ГБ оперативной памяти с чипсетом MediaTek Dimensity 1080.
  • Pixel 6a имеет 6 ГБ оперативной памяти, но с чипсетом Google Tensor.
  • В тесте Geekbench 5 Pixel 6a опередил Galaxy A34, набрав 2745 баллов против 2312.
  • В целом оба телефона обеспечивают хорошую производительность для повседневных задач, но Pixel 6a имеет небольшое преимущество.

Накопитель

  • Оба телефона предлагают 128 ГБ встроенной памяти.
  • Преимущество A34 благодаря поддержке расширения карт памяти microSD и версии на 8/256 ГБ.

Время автономной работы и зарядка

  • Оба телефона обеспечивают надежную работу в течение всего дня.
  • Pixel 6a заряжается с максимальной мощностью 18 Вт за 15 минут на 22%, за 30 минут — на 42%, до полного заряда — за 1 час 50 минут.
  • Galaxy A34 заряжается с мощностью 25 Вт на 15-20% за 15 минут, примерно на треть — за 30 минут, до полного заряда — примерно за 2 часа.

Камеры

  • Galaxy A34 имеет 13 МП селфи-камеру и тройную камеру на задней панели 48+8+5 МП; может записывать видео в формате 4K на обе камеры.
  • Pixel 6a имеет 8 МП селфи-камеру и двойную камеру на задней панели 12,2+12 МП; задняя камера может записывать видео с разрешением 4K, а передняя — только 1080p.
  • Galaxy A34 имеет специальную макрокамеру для съемки крупным планом.
  • Pixel 6a превосходит Galaxy A34 по качеству фото- и видеосъемки.

Цена

  • Pixel 6a — 349 долларов.
  • Galaxy A34 — 424 доллара (6/128 ГБ) и 485 долларов (8/256 ГБ).

Samsung Galaxy A34 или Google Pixel 6a: какой телефон лучше купить

  1. Если приоритетом является большой дисплей с высокой частотой обновления, универсальные функции безопасности и расширяемая память, Samsung Galaxy A34 — лучший выбор.
  2. Если скорость зарядки, производительность, лучшее качество камер имеют решающее значение, то Pixel 6a может быть более подходящим вариантом.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.

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