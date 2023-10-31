Samsung Galaxy A34 против Google Pixel 6a: что выбрать

Samsung Galaxy A34 против Google Pixel 6a, — какой бюджетный смартфон выбрать
31 октября 2023 17:45
Различия между телефонами не критичны, но они могут стать решающими при выборе модели пользователем. Фото: @kalipeztech
Два смартфона среднего класса Samsung Galaxy A34 и Google Pixel 6a предлагают собственные наборы преимуществ. Какой из них является лучшим выбором в основном зависит от личных предпочтений.
Сравнительный анализ смартфонов провели эксперты Tech Advisor.
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Различия между Galaxy A34 и Pixel 6a
Экран
- Galaxy A34 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
- Pixel 6a имеет 6,1-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 60 Гц.
- Преимущество имеет Galaxy A34 из-за большего экрана и частоты обновления, которая обеспечивает более плавное и быстрое движение.
Безопасность
- Оба телефона имеют сканеры отпечатков пальцев под дисплеем.
- Преимущество Galaxy A34, который дополнительно оснащен разблокировкой телефона лицом.
Производительность
- Galaxy A34 предлагает 6 ГБ оперативной памяти с чипсетом MediaTek Dimensity 1080.
- Pixel 6a имеет 6 ГБ оперативной памяти, но с чипсетом Google Tensor.
- В тесте Geekbench 5 Pixel 6a опередил Galaxy A34, набрав 2745 баллов против 2312.
- В целом оба телефона обеспечивают хорошую производительность для повседневных задач, но Pixel 6a имеет небольшое преимущество.
Накопитель
- Оба телефона предлагают 128 ГБ встроенной памяти.
- Преимущество A34 благодаря поддержке расширения карт памяти microSD и версии на 8/256 ГБ.
Время автономной работы и зарядка
- Оба телефона обеспечивают надежную работу в течение всего дня.
- Pixel 6a заряжается с максимальной мощностью 18 Вт за 15 минут на 22%, за 30 минут — на 42%, до полного заряда — за 1 час 50 минут.
- Galaxy A34 заряжается с мощностью 25 Вт на 15-20% за 15 минут, примерно на треть — за 30 минут, до полного заряда — примерно за 2 часа.
Камеры
- Galaxy A34 имеет 13 МП селфи-камеру и тройную камеру на задней панели 48+8+5 МП; может записывать видео в формате 4K на обе камеры.
- Pixel 6a имеет 8 МП селфи-камеру и двойную камеру на задней панели 12,2+12 МП; задняя камера может записывать видео с разрешением 4K, а передняя — только 1080p.
- Galaxy A34 имеет специальную макрокамеру для съемки крупным планом.
- Pixel 6a превосходит Galaxy A34 по качеству фото- и видеосъемки.
Цена
- Pixel 6a — 349 долларов.
- Galaxy A34 — 424 доллара (6/128 ГБ) и 485 долларов (8/256 ГБ).
Samsung Galaxy A34 или Google Pixel 6a: какой телефон лучше купить
- Если приоритетом является большой дисплей с высокой частотой обновления, универсальные функции безопасности и расширяемая память, Samsung Galaxy A34 — лучший выбор.
- Если скорость зарядки, производительность, лучшее качество камер имеют решающее значение, то Pixel 6a может быть более подходящим вариантом.
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