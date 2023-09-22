Samsung Galaxy Tab S9 FE и FE+: какой будет цена новых бюджетных планшетов

Появились новые подробности относительно цен и характеристик бюджетных планшетов Samsung. Фото: gadgets360.com

Почти каждый раз после большого выпуска новых продуктов Samsung в течение следующих месяцев на рынке появляются менее функциональные, но более доступные варианты FE. Известно, что уже в скором времени на европейском рынке появятся новые планшеты Galaxy Tab S9 FE и FE+.

Об этом сообщило Dealabs.

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Издание выяснило, сколько будут стоить устройства во Франции, но от страны до страны Европы стоимость гаджетов отличается не слишком сильно.

Цены на Galaxy Tab S9 FE

6 ГБ оперативки / 128 ГБ памяти / Wi-Fi — 529 евро;

6 ГБ / 128 ГБ / 5G — 629 евро;

6 или 8 ГБ /256 ГБ / Wi-Fi — 599 евро;

6 или 8 ГБ/256 ГБ/5G — 699 евро.

Цены на Galaxy Tab S9 FE+

8 ГБ / 128 ГБ / Wi-Fi — 699 евро;

8 ГБ / 128 ГБ / 5G — 799 евро;

8 или 12 ГБ / 256 ГБ / Wi-Fi — 799 евро;

8 или 12 ГБ/256 ГБ/5G — 899 евро.

Оба планшета оснастят:

процессором Exynos 1380;

слотом microSD, поддерживающим карты памяти до 1 ТБ;

двумя встроенными динамиками AKG.

Galaxy Tab S9 FE будет иметь:

10,9-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2304 x 1440 пикселей и одним 8 МП датчиком задней камеры;

12 МП сверхширокоугольный датчик передней камеры;

Аккумулятор емкостью 8000 мАч.

Galaxy Tab S9 FE+ будет иметь:

12,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей;

2 задние камеры (8 МП основную и 8 МП сверхширокоугольную);

Переднюю 13 МП сверхширокоугольную камеру;

Аккумулятор емкостью 10090 мАч.

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