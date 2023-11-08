Samsung Galaxy A54 проти OnePlus Nord 2T: що обрати

Samsung Galaxy A54 проти OnePlus Nord 2T — який бюджетник кращий
8 листопада 2023 19:50
Galaxy A54 та Nord 2T пропонують переконливий набір технічних характеристик, що дозволяє їм залишатися в авангарді сегмента гаджетів середнього класу. Фото: whatgear.net
Samsung Galaxy A54 та OnePlus Nord 2T є головними конкурентами на ринку смартфонів середнього класу. Пристрої схожі, але також мають й суттєві відмінності.
Про це написав Tech Advisor.
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Дисплей
- Samsung Galaxy A54 має 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, вбудований сканер відбитків пальців та систему розпізнавання обличчя. Смартфон не має роз'єму для навушників, але це компенсується вбудованими стереодинаміками.
- OnePlus Nord 2T пропонує 6,43-дюймовий дисплей Fluid AMOLED з нижчою частотою оновлення 90 Гц та найкращий серед Android датчик відбитків пальців. Також не має роз'єму для навушників, а стереодинаміки видають дещо тонкий та нечіткий звук з поганим розділенням.
Продуктивність
- Galaxy A54 працює на базі чипсета Samsung Exynos 1380, який забезпечує компетентну продуктивність середнього рівня. Він поставляється з 6 або 8 ГБ оперативки та 128 або 256 ГБ накопичувача, який можна розширити за допомогою карти пам'яті microSD.
- Пристрій працює на Android 14 з інтерфейсом Samsung One UI 6 та оснащений двома SIM-картами 5G, NFC, Wi-Fi 6 й Bluetooth 5.3.
- OnePlus Nord 2T оснащений чипсетом MediaTek Dimensity 1300 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативки та 128 або 256 ГБ внутрішньої пам'яті.
- Працює під управлінням Oxygen OS 14, чистої та зручної кастомної оболонки OnePlus на базі Android 14. Також має дві SIM-картами 5G, NFC, Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6.
- У нашому багатоядерному тесті Geekbench 5 Galaxy A54 набрав 2852 бали, а Nord 2T - 2739 балів, тож між ними зовсім небагато. Щоправда, випробовували версію OnePlus з 8 ГБ. 12 ГБ показали б найкращі результати.
Камери
- Galaxy A54 може похвалитися 50 МП основною камерою з OIS для стабілізації знімків, 12 МП надширококутним об'єктивом, 5 МП макрокамерою та 32 МП фронтальною камерою.
- OnePlus Nord 2T також оснащений 50 МП основною камерою з OIS, 8 МП надширококутною камерою, 2 МП монооб'єктивом для додаткових можливостей та 32 МП селфі-камерою.
- Основна камера Galaxy A54 робить деталізовані фотографії, а надширококутний і макрооб'єктив додають універсальності, але режим макрозйомки дещо захований у додатку, а також спостерігається деяка невідповідність кольорів між об'єктивами.
- Селфі-камера чудово працює, пропонуючи портретну та ширококутну зйомку. Запис відео виграє від OIS, пропонуючи плавні та яскраві кадри навіть з роздільною здатністю 1080p. За бажанням ви також можете вибрати запис у форматі 4K.
- Основна камера Nord 2T також робить чудові знімки при денному світлі, з хорошим динамічним діапазоном і різкістю. Вона не має спеціального телеоб'єктива, але добре справляється з 2-кратним зумом.
- Надширококутний об'єктив має нижчу якість, а селфі-камера вирізняється контрастністю та ефектом боке. Якість відео хороша, але не на рівні iPhone.
Автономність
- Galaxy A54 лідирує завдяки великому акумулятору 5000 мАг, що забезпечує використання протягом усього дня. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт.
- OnePlus Nord 2T має менший акумулятор 4500 мАг, але це компенсується можливістю швидкої зарядки потужністю 80 Вт.
- Galaxy A54 досягає 31% за 30 хвилин.
- Nord 2T повністю заряджається з 0 до 100% всього за 27 хвилин, досягаючи 67% всього за 15 хвилин.
Ціна та доступність
- Galaxy A54 6 ГБ/128 ГБ — 449 доларів, 8 ГБ/256 ГБ — 612 доларів.
- Nord 2T 8 ГБ/128 ГБ — 426 доларів; 12 ГБ/256 ГБ — 533 долари.
Samsung Galaxy A54 проти OnePlus Nord 2T: що обрати
- Обидва телефони мають надійні системи камер, якісні дисплеї та конкурентоспроможну продуктивність.
- Galaxy A54 пропонує вищу частоту оновлення екрана, кращий звук і, на перший погляд, кращу продуктивність.
- Nord 2T має трохи швидший чипсет, більший обсяг оперативки та швидшу зарядку.
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