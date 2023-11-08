Samsung Galaxy A54 проти OnePlus Nord 2T: що обрати

Galaxy A54 та Nord 2T пропонують переконливий набір технічних характеристик, що дозволяє їм залишатися в авангарді сегмента гаджетів середнього класу. Фото: whatgear.net

Samsung Galaxy A54 та OnePlus Nord 2T є головними конкурентами на ринку смартфонів середнього класу. Пристрої схожі, але також мають й суттєві відмінності.

Про це написав Tech Advisor.

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Дисплей

Samsung Galaxy A54 має 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, вбудований сканер відбитків пальців та систему розпізнавання обличчя. Смартфон не має роз'єму для навушників, але це компенсується вбудованими стереодинаміками.

OnePlus Nord 2T пропонує 6,43-дюймовий дисплей Fluid AMOLED з нижчою частотою оновлення 90 Гц та найкращий серед Android датчик відбитків пальців. Також не має роз'єму для навушників, а стереодинаміки видають дещо тонкий та нечіткий звук з поганим розділенням.

Продуктивність

Galaxy A54 працює на базі чипсета Samsung Exynos 1380, який забезпечує компетентну продуктивність середнього рівня. Він поставляється з 6 або 8 ГБ оперативки та 128 або 256 ГБ накопичувача, який можна розширити за допомогою карти пам'яті microSD.

Пристрій працює на Android 14 з інтерфейсом Samsung One UI 6 та оснащений двома SIM-картами 5G, NFC, Wi-Fi 6 й Bluetooth 5.3.

OnePlus Nord 2T оснащений чипсетом MediaTek Dimensity 1300 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативки та 128 або 256 ГБ внутрішньої пам'яті.

Працює під управлінням Oxygen OS 14, чистої та зручної кастомної оболонки OnePlus на базі Android 14. Також має дві SIM-картами 5G, NFC, Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6.

У нашому багатоядерному тесті Geekbench 5 Galaxy A54 набрав 2852 бали, а Nord 2T - 2739 балів, тож між ними зовсім небагато. Щоправда, випробовували версію OnePlus з 8 ГБ. 12 ГБ показали б найкращі результати.

Samsung Galaxy A54. Фото: techadvisor.com

Камери

Galaxy A54 може похвалитися 50 МП основною камерою з OIS для стабілізації знімків, 12 МП надширококутним об'єктивом, 5 МП макрокамерою та 32 МП фронтальною камерою.

OnePlus Nord 2T також оснащений 50 МП основною камерою з OIS, 8 МП надширококутною камерою, 2 МП монооб'єктивом для додаткових можливостей та 32 МП селфі-камерою.

Основна камера Galaxy A54 робить деталізовані фотографії, а надширококутний і макрооб'єктив додають універсальності, але режим макрозйомки дещо захований у додатку, а також спостерігається деяка невідповідність кольорів між об'єктивами.

Селфі-камера чудово працює, пропонуючи портретну та ширококутну зйомку. Запис відео виграє від OIS, пропонуючи плавні та яскраві кадри навіть з роздільною здатністю 1080p. За бажанням ви також можете вибрати запис у форматі 4K.

Основна камера Nord 2T також робить чудові знімки при денному світлі, з хорошим динамічним діапазоном і різкістю. Вона не має спеціального телеоб'єктива, але добре справляється з 2-кратним зумом.

Надширококутний об'єктив має нижчу якість, а селфі-камера вирізняється контрастністю та ефектом боке. Якість відео хороша, але не на рівні iPhone.

Автономність

Galaxy A54 лідирує завдяки великому акумулятору 5000 мАг, що забезпечує використання протягом усього дня. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт.

OnePlus Nord 2T має менший акумулятор 4500 мАг, але це компенсується можливістю швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

Galaxy A54 досягає 31% за 30 хвилин.

Nord 2T повністю заряджається з 0 до 100% всього за 27 хвилин, досягаючи 67% всього за 15 хвилин.

OnePlus Nord 2T. Фото: techadvisor.com

Ціна та доступність

Galaxy A54 6 ГБ/128 ГБ — 449 доларів, 8 ГБ/256 ГБ — 612 доларів.

Nord 2T 8 ГБ/128 ГБ — 426 доларів; 12 ГБ/256 ГБ — 533 долари.

Samsung Galaxy A54 проти OnePlus Nord 2T: що обрати

Обидва телефони мають надійні системи камер, якісні дисплеї та конкурентоспроможну продуктивність.

Galaxy A54 пропонує вищу частоту оновлення екрана, кращий звук і, на перший погляд, кращу продуктивність.

Nord 2T має трохи швидший чипсет, більший обсяг оперативки та швидшу зарядку.

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