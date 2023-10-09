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Samsung Galaxy A55: когда выйдет и во сколько обойдется новая бюджетная модель

9 октября 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A55: когда выйдет и во сколько обойдется новая бюджетная модель
Долгожданный Galaxy A55 выйдет в середине февраля 2024 года. Фото: c.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Серия Galaxy A50 несколько лет возглавляет рейтинги лучших телефонов среднего класса. В пакете Samsung Galaxy A54 будут отличные камеры, прекрасный экран и длительная поддержка программного обеспечения, но по гораздо более доступной цене, чем флагманские телефоны S-серии.

Об этом сообщил Tech Advisor.

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Когда выйдет Galaxy A55

Три предыдущих модели выходили ежегодно в середине марта. Поэтому можно с уверенностью сказать, что новый смартфон Samsung тоже выйдет примерно в середине марта 2024 года.

Во сколько обойдется Galaxy A55

Три года подряд предыдущие модели продавали за 499 долларов. Ожидается, что и в 2024 году модель будет стоить ниже 500 долларов.

Ожидаемые характеристики Galaxy A55

  • Дисплей: 120 Гц AMOLED.
  • Производительность: чипсет Exynos 1480 — значительно лучше предшественников. Процессор будет сосредоточен на энергоэффективности и производительности с некоторыми улучшениями искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • Камеры: снова будет использоваться 32 МП сенсор фронтальной камеры.
  • Аккумулятор и зарядка: батарея на 5000 мАч с не очень впечатляющей скоростью зарядки 25 Вт.
  • Программное обеспечение: Android 14 с интерфейсом OneUI 6 от Samsung. Для Galaxy A55 будет выпущено четыре основных обновления Android.

Ранее мы писали о ценах и характеристиках новых планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и FE+. Также сообщалось о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy A05.

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