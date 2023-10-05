ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году
Компания Samsung выпускает несколько телефонов в год в разных ценовых категориях, но не злоупотребляет с большим количеством похожих моделей. Поэтому, всегда найдется смартфон для любого кошелька и предпочтения.
Рейтинг лучших телефонов Samsung в 2023 году составил Tech Advisor.
1. Samsung Galaxy S23 Ultra
Лучший из лучших
Плюсы
- Очень быстрый.
- Очень хорошие камеры.
- Отличное время автономной работы.
- Поддержка стилуса S Pen.
Минусы
- Плохая селфи-камера.
- Большой размер.
- Слишком дорог.
Цена: от 1189 долларов.
2. Samsung Galaxy Z Flip 5
Лучший складной смартфон
Плюсы
- Элегантный складной дизайн.
- Водонепроницаемый.
- Доступная цена, как для складывающегося смартфона.
- Внешний экран теперь гораздо более удобен для использования.
Минусы
- Нет телефото и никаких улучшений по сравнению с прошлым поколением.
- Должен быть крепче.
- Среднее время автономной работы.
Цена: от 1000 долларов.
3. Samsung Galaxy S23+
Лучший для большинства людей
Плюсы
- Яркий, точный, плоский экран.
- Отличное время автономной работы.
- 5 лет поддержки программного обеспечения.
- Надежные универсальные камеры.
Минусы
- Дорогой.
- Немного медленная зарядка на 45 Вт.
Цена: 999 долларов.
4. Samsung Galaxy A54
Лучший средне бюджетный смартфон
Плюсы
- Степень защиты IP67.
- Отличный экран.
- Долгое время автономной работы.
- Продолжительная поддержка программного обеспечения.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Конкуренты дешевле.
Цена: от 449 долларов.
5. Samsung Galaxy S23
Лучший компактный смартфон
Плюсы
- Компактная конструкция премиум-класса.
- Отличная производительность.
- Улучшенное время автономной работы.
- Поддержка Solid OS.
Минусы
- Медленная проводная зарядка на 25 Вт.
- Google Pixel 7 гораздо дешевле.
Цена: 800 долларов.
Ранее мы писали, что у популярного флагмана от Samsung произошел серьезный сбой при съемке видео в 8K. Также сообщалось, что Samsung выпустила первый в мире 57-дюймовый игровой монитор.