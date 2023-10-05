ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году

Сегодня Samsung является основным брендом Android для большинства пользователей. Фото: Samsung

Компания Samsung выпускает несколько телефонов в год в разных ценовых категориях, но не злоупотребляет с большим количеством похожих моделей. Поэтому, всегда найдется смартфон для любого кошелька и предпочтения.

Рейтинг лучших телефонов Samsung в 2023 году составил Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший из лучших

Фото: gsminfo.com.ua

Плюсы

Очень быстрый.

Очень хорошие камеры.

Отличное время автономной работы.

Поддержка стилуса S Pen.

Минусы

Плохая селфи-камера.

Большой размер.

Слишком дорог.

Цена: от 1189 долларов.

2. Samsung Galaxy Z Flip 5

Лучший складной смартфон

Фото: mobidevices.com

Плюсы

Элегантный складной дизайн.

Водонепроницаемый.

Доступная цена, как для складывающегося смартфона.

Внешний экран теперь гораздо более удобен для использования.

Минусы

Нет телефото и никаких улучшений по сравнению с прошлым поколением.

Должен быть крепче.

Среднее время автономной работы.

Цена: от 1000 долларов.

3. Samsung Galaxy S23+

Лучший для большинства людей

Фото: techadvisor.com

Плюсы

Яркий, точный, плоский экран.

Отличное время автономной работы.

5 лет поддержки программного обеспечения.

Надежные универсальные камеры.

Минусы

Дорогой.

Немного медленная зарядка на 45 Вт.

Цена: 999 долларов.

4. Samsung Galaxy A54

Лучший средне бюджетный смартфон

Фото: speed.ph

Плюсы

Степень защиты IP67.

Отличный экран.

Долгое время автономной работы.

Продолжительная поддержка программного обеспечения.

Минусы

Медленная зарядка.

Конкуренты дешевле.

Цена: от 449 долларов.

5. Samsung Galaxy S23

Лучший компактный смартфон

Фото: trustedreviews.com

Плюсы

Компактная конструкция премиум-класса.

Отличная производительность.

Улучшенное время автономной работы.

Поддержка Solid OS.

Минусы

Медленная проводная зарядка на 25 Вт.

Google Pixel 7 гораздо дешевле.

Цена: 800 долларов.

Ранее мы писали, что у популярного флагмана от Samsung произошел серьезный сбой при съемке видео в 8K. Также сообщалось, что Samsung выпустила первый в мире 57-дюймовый игровой монитор.