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ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году

5 октября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году
Сегодня Samsung является основным брендом Android для большинства пользователей. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Samsung выпускает несколько телефонов в год в разных ценовых категориях, но не злоупотребляет с большим количеством похожих моделей. Поэтому, всегда найдется смартфон для любого кошелька и предпочтения.

Рейтинг лучших телефонов Samsung в 2023 году составил Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший из лучших

Фото: gsminfo.com.ua

Плюсы

  • Очень быстрый.
  • Очень хорошие камеры.
  • Отличное время автономной работы.
  • Поддержка стилуса S Pen.

Минусы

  • Плохая селфи-камера.
  • Большой размер.
  • Слишком дорог.

Цена: от 1189 долларов.

2. Samsung Galaxy Z Flip 5

Лучший складной смартфон

Фото: mobidevices.com

Плюсы

  • Элегантный складной дизайн.
  • Водонепроницаемый.
  • Доступная цена, как для складывающегося смартфона.
  • Внешний экран теперь гораздо более удобен для использования.

Минусы

  • Нет телефото и никаких улучшений по сравнению с прошлым поколением.
  • Должен быть крепче.
  • Среднее время автономной работы.

Цена: от 1000 долларов.

3. Samsung Galaxy S23+

Лучший для большинства людей

Фото: techadvisor.com

Плюсы

  • Яркий, точный, плоский экран.
  • Отличное время автономной работы.
  • 5 лет поддержки программного обеспечения.
  • Надежные универсальные камеры.

Минусы

  • Дорогой.
  • Немного медленная зарядка на 45 Вт.

Цена: 999 долларов.

4. Samsung Galaxy A54

Лучший средне бюджетный смартфон

Фото: speed.ph

Плюсы

  • Степень защиты IP67.
  • Отличный экран.
  • Долгое время автономной работы.
  • Продолжительная поддержка программного обеспечения.

Минусы

  • Медленная зарядка.
  • Конкуренты дешевле.

Цена: от 449 долларов.

5. Samsung Galaxy S23

Лучший компактный смартфон

Фото: trustedreviews.com

Плюсы

  • Компактная конструкция премиум-класса.
  • Отличная производительность.
  • Улучшенное время автономной работы.
  • Поддержка Solid OS.

Минусы

  • Медленная проводная зарядка на 25 Вт.
  • Google Pixel 7 гораздо дешевле.

Цена: 800 долларов.

Ранее мы писали, что у популярного флагмана от Samsung произошел серьезный сбой при съемке видео в 8K. Также сообщалось, что Samsung выпустила первый в мире 57-дюймовый игровой монитор.

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