Samsung Galaxy A55: коли вийде та скільки коштуватиме нова бюджетна модель
Серія Galaxy A50 кілька років поспіль очолює рейтинги найкращих телефонів середнього класу. У пакеті Samsung Galaxy A54 будуть чудові камери, відмінний екран та тривала підтримка програмного забезпечення, але за набагато доступнішою ціною, ніж флагманські телефони S-серії.
Про це повідомив Tech Advisor.
Коли вийде Galaxy A55
Три попередні моделі виходили щороку в середині березня. Тому можна з упевненістю сказати, що новий смартфон Samsung також вийде приблизно в середині березня 2024 року.
Скільки коштуватиме Galaxy A55
Три роки поспіль попередні моделі продавали за 499 доларів. Очікується, що й у 2024 році модель коштуватиме нижче 500 доларів.
Очікувані характеристики Galaxy A55
- Дисплей: 120 Гц AMOLED.
- Продуктивність: чіпсет Exynos 1480 — значно ліпший за попередників. Процесор зосередиться на енергоефективності та продуктивності з деякими покращеннями штучного інтелекту та машинного навчання.
- Камери: знову буде використовуватися 32 МП сенсор фронтальної камери.
- Акумулятор і зарядка: батарея на 5000 мАг з не дуже вражаючою швидкістю зарядки 25 Вт.
- Програмне забезпечення: Android 14 з інтерфейсом OneUI 6 від Samsung. Для Galaxy A55 буде випущено чотири основні оновлення Android.
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