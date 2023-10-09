Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Samsung Galaxy A55: коли вийде та скільки коштуватиме нова бюджетна модель arrow

Samsung Galaxy A55: коли вийде та скільки коштуватиме нова бюджетна модель

9 жовтня 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A55: коли вийде та скільки коштуватиме нова бюджетна модель
Довгоочікуваний Galaxy A55 вийде у середині лютого 2024 року. Фото: c.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Серія Galaxy A50 кілька років поспіль очолює рейтинги найкращих телефонів середнього класу. У пакеті Samsung Galaxy A54 будуть чудові камери, відмінний екран та тривала підтримка програмного забезпечення, але за набагато доступнішою ціною, ніж флагманські телефони S-серії.

Про це повідомив Tech Advisor.

Читайте також:

Коли вийде Galaxy A55

Три попередні моделі виходили щороку в середині березня. Тому можна з упевненістю сказати, що новий смартфон Samsung також вийде приблизно в середині березня 2024 року.

Скільки коштуватиме Galaxy A55

Три роки поспіль попередні моделі продавали за 499 доларів. Очікується, що й у 2024 році модель коштуватиме нижче 500 доларів.

Очікувані характеристики Galaxy A55

  • Дисплей: 120 Гц AMOLED.
  • Продуктивність: чіпсет Exynos 1480 — значно ліпший за попередників. Процесор зосередиться на енергоефективності та продуктивності з деякими покращеннями штучного інтелекту та машинного навчання.
  • Камери: знову буде використовуватися 32 МП сенсор фронтальної камери.
  • Акумулятор і зарядка: батарея на 5000 мАг з не дуже вражаючою швидкістю зарядки 25 Вт.
  • Програмне забезпечення: Android 14 з інтерфейсом OneUI 6 від Samsung. Для Galaxy A55 буде випущено чотири основні оновлення Android.

Раніше ми писали про ціну та характеристики нових планшетів Samsung Galaxy Tab S9 FE та FE+. Також повідомляли про новий недорогий смартфон Samsung Galaxy A05.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз