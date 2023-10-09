Samsung Galaxy A55: коли вийде та скільки коштуватиме нова бюджетна модель

Довгоочікуваний Galaxy A55 вийде у середині лютого 2024 року. Фото: c.ua

Серія Galaxy A50 кілька років поспіль очолює рейтинги найкращих телефонів середнього класу. У пакеті Samsung Galaxy A54 будуть чудові камери, відмінний екран та тривала підтримка програмного забезпечення, але за набагато доступнішою ціною, ніж флагманські телефони S-серії.

Про це повідомив Tech Advisor.

Читайте також:

Коли вийде Galaxy A55

Три попередні моделі виходили щороку в середині березня. Тому можна з упевненістю сказати, що новий смартфон Samsung також вийде приблизно в середині березня 2024 року.

Скільки коштуватиме Galaxy A55

Три роки поспіль попередні моделі продавали за 499 доларів. Очікується, що й у 2024 році модель коштуватиме нижче 500 доларів.

Очікувані характеристики Galaxy A55

Дисплей: 120 Гц AMOLED.

120 Гц AMOLED. Продуктивність: чіпсет Exynos 1480 — значно ліпший за попередників. Процесор зосередиться на енергоефективності та продуктивності з деякими покращеннями штучного інтелекту та машинного навчання.

чіпсет Exynos 1480 — значно ліпший за попередників. Процесор зосередиться на енергоефективності та продуктивності з деякими покращеннями штучного інтелекту та машинного навчання. Камери: знову буде використовуватися 32 МП сенсор фронтальної камери.

знову буде використовуватися 32 МП сенсор фронтальної камери. Акумулятор і зарядка: батарея на 5000 мАг з не дуже вражаючою швидкістю зарядки 25 Вт.

батарея на 5000 мАг з не дуже вражаючою швидкістю зарядки 25 Вт. Програмне забезпечення: Android 14 з інтерфейсом OneUI 6 від Samsung. Для Galaxy A55 буде випущено чотири основні оновлення Android.

Раніше ми писали про ціну та характеристики нових планшетів Samsung Galaxy Tab S9 FE та FE+. Також повідомляли про новий недорогий смартфон Samsung Galaxy A05.