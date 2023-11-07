Samsung Galaxy S23 Ultra против Google Pixel 8 Pro: что выбрать

Galaxy будет оставаться талантливейшей альтернативой Pixel на Android. Фото: techwar.gr

Pixel 8 Pro может быть витриной Google, демонстрирующей, каким должен быть смартфон на Android, но существует конкурирующие фирмы во главе с Samsung Galaxy S23 Ultra. Какой из двух мощных Android-смартфонов лучший для вас.

Об этом написала GSMarena.

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Разница между Pixel 8 Pro и Galaxy S23 Ultra

В использовании Android смартфоны очень отличаются. Google делает ставку на простой интерфейс, подкрепленный множеством функций искусственного интеллекта, в то время как Samsung выбирает более простой и многофункциональный подход.

По многим параметрам смартфоны почти не отличаются друг от друга.

Дисплеи и динамики отличные, зарядки слабенькие, но Galaxy имеет преимущество по времени автономной работы, поэтому это может помочь при принятии решения.

Наибольшие разногласия возникают в камерах. С одной стороны, внешний вид Pixel очень отличается от Samsung, и здесь уже дело личного вкуса каждого.

Pixel может более или менее соответствовать Galaxy с его 10-кратным фокусным расстоянием. Если больше нравится 70 мм, то 3-кратное фокусное расстояние Galaxy подойдет лучше. Но по видео Pixel не может сравниться с Galaxy на диапазоне от 1 до 5 раз.

Купите Google Pixel 8 Pro за:

"стоковый" опыт работы с Android;

эксклюзивные функции искусственного интеллекта Google;

5-кратную камеру, если вы предпочитаете именно такое фокусное расстояние;

общий вид фотографий в стиле Pixel.

Цена Pixel 8 Pro: 12 ГБ/128 ГБ 12 ГБ — 978 долларов; 12 ГБ/256 ГБ — 1059 долларов.

Купите Galaxy S23 Ultra за:

поддержку S-Pen и DeX;

большее время автономной работы;

3- и 10-кратный зум.

Цена Galaxy S23 Ultra: 8 ГБ/256 ГБ — 788 долларов; 12 ГБ/256 ГБ — 900 долларов.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнение iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.