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Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A: цены и характеристики

16 октября 2023 12:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A: цены и характеристики
Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s на свои деньги имеют достойную техническую оснастку. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung официально представила на Филиппинах бюджетные смартфоны начального уровня Galaxy A05 и Galaxy A05s. Дешевые устройства будут иметь 50 МП камеры, память до 128 ГБ и большие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.

Об этом сообщил Gizmochina.

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Характеристики Galaxy A05

  • 6,7-дюймовый PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей;
  • процессор Helio G85;
  • оперативка: 4 ГБ;
  • накопитель: 64 ГБ/128 ГБ;
  • аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт;
  • селфи-камера: 8 МП;
  • тыльная камера: 50 МП+2 МП (глубина).
  • две SIM-карты;
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth;
  • слот для карт памяти microSD;
  • разблокировка лицом;
  • USB-C;
  • 3,5 мм разъем для наушников;
  • ОС: Android 13 с интерфейсом One UI;
  • размеры: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм;
  • вес: 195 г.

Характеристики Galaxy A05s

  • 6,7-дюймовый 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей;
  • процессор Snapdragon 680;
  • оперативка: 4 ГБ;
  • накопитель: 128 ГБ;
  • аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт;
  • селфи-камера: 8 МП;
  • тыльная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) и 2 МП (макро).
  • две SIM-карты;
  • 4G VoLTE;
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth;
  • сканер отпечатков пальцев на боковой панели;
  • слот для карт памяти microSD;
  • разблокировка лицом;
  • USB-C;
  • 3,5 мм разъем для наушников;
  • ОС: Android 13 с интерфейсом One UI;
  • размеры: 168 x 77,8 x 8,8 мм;
  • вес: 194 г.

Galaxy A05 и Galaxy A05s: цена и доступность

  • На Филиппинах Galaxy A05 доступен в черном и серебристом цветах по цене около 100 долларов.
  • Galaxy A05s доступен в черном и салатовом цветах по цене около 140 долларов.
  • Samsung готовится к анонсу Galaxy A05s 18 октября в Индии.

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