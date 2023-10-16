Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A: цены и характеристики
16 октября 2023 12:45
Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s на свои деньги имеют достойную техническую оснастку. Фото: notebookcheck.net
Samsung официально представила на Филиппинах бюджетные смартфоны начального уровня Galaxy A05 и Galaxy A05s. Дешевые устройства будут иметь 50 МП камеры, память до 128 ГБ и большие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.
Об этом сообщил Gizmochina.
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Характеристики Galaxy A05
- 6,7-дюймовый PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей;
- процессор Helio G85;
- оперативка: 4 ГБ;
- накопитель: 64 ГБ/128 ГБ;
- аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт;
- селфи-камера: 8 МП;
- тыльная камера: 50 МП+2 МП (глубина).
- две SIM-карты;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- слот для карт памяти microSD;
- разблокировка лицом;
- USB-C;
- 3,5 мм разъем для наушников;
- ОС: Android 13 с интерфейсом One UI;
- размеры: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм;
- вес: 195 г.
Характеристики Galaxy A05s
- 6,7-дюймовый 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей;
- процессор Snapdragon 680;
- оперативка: 4 ГБ;
- накопитель: 128 ГБ;
- аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт;
- селфи-камера: 8 МП;
- тыльная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) и 2 МП (макро).
- две SIM-карты;
- 4G VoLTE;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- сканер отпечатков пальцев на боковой панели;
- слот для карт памяти microSD;
- разблокировка лицом;
- USB-C;
- 3,5 мм разъем для наушников;
- ОС: Android 13 с интерфейсом One UI;
- размеры: 168 x 77,8 x 8,8 мм;
- вес: 194 г.
Galaxy A05 и Galaxy A05s: цена и доступность
- На Филиппинах Galaxy A05 доступен в черном и серебристом цветах по цене около 100 долларов.
- Galaxy A05s доступен в черном и салатовом цветах по цене около 140 долларов.
- Samsung готовится к анонсу Galaxy A05s 18 октября в Индии.
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