Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A: цены и характеристики

Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s на свои деньги имеют достойную техническую оснастку. Фото: notebookcheck.net

Samsung официально представила на Филиппинах бюджетные смартфоны начального уровня Galaxy A05 и Galaxy A05s. Дешевые устройства будут иметь 50 МП камеры, память до 128 ГБ и большие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.

Об этом сообщил Gizmochina.

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Характеристики Galaxy A05

6,7-дюймовый PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей;

процессор Helio G85;

оперативка: 4 ГБ;

накопитель: 64 ГБ/128 ГБ;

аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт;

селфи-камера: 8 МП;

тыльная камера: 50 МП+2 МП (глубина).

две SIM-карты;

Wi-Fi;

Bluetooth;

слот для карт памяти microSD;

разблокировка лицом;

USB-C;

3,5 мм разъем для наушников;

ОС: Android 13 с интерфейсом One UI;

размеры: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм;

вес: 195 г.

Характеристики Galaxy A05s

6,7-дюймовый 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей;

процессор Snapdragon 680;

оперативка: 4 ГБ;

накопитель: 128 ГБ;

аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт;

селфи-камера: 8 МП;

тыльная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) и 2 МП (макро).

две SIM-карты;

4G VoLTE;

Wi-Fi;

Bluetooth;

сканер отпечатков пальцев на боковой панели;

слот для карт памяти microSD;

разблокировка лицом;

USB-C;

3,5 мм разъем для наушников;

ОС: Android 13 с интерфейсом One UI;

размеры: 168 x 77,8 x 8,8 мм;

вес: 194 г.

Galaxy A05 и Galaxy A05s: цена и доступность

На Филиппинах Galaxy A05 доступен в черном и серебристом цветах по цене около 100 долларов.

Galaxy A05s доступен в черном и салатовом цветах по цене около 140 долларов.

Samsung готовится к анонсу Galaxy A05s 18 октября в Индии.

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