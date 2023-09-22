Samsung Galaxy Tab S9 FE та FE+: якою буде ціна нових бюджетних планшетів

З'явилися нові подробиці щодо цін та характеристик бюджетних планшетів Samsung. Фото: gadgets360.com

Майже щоразу після великого випуску нових продуктів Samsung протягом наступних місяців на ринку з'являються менш функціональні, але доступніші варіанти FE. Відомо, що вже скоро на європейському ринку з'являться нові планшети Galaxy Tab S9 FE та FE+.

Про це повідомило Dealabs.

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Ціни на Galaxy Tab S9 FE

6 ГБ оперативки / 128 ГБ пам'яті / Wi-Fi — 529 євро;

6 ГБ / 128 ГБ / 5G — 629 євро;

6 або 8 ГБ /256 ГБ / Wi-Fi — 599 євро;

6 або 8 ГБ /256 ГБ / 5G — 699 євро.

Ціни на Galaxy Tab S9 FE+

8 ГБ / 128 ГБ / Wi-Fi — 699 євро;

8 ГБ / 128 ГБ / 5G — 799 євро;

8 або 12 ГБ / 256 ГБ / Wi-Fi — 799 євро;

8 або 12 ГБ / 256 ГБ / 5G — 899 євро.

Обидва планшети оснастять:

процесором Exynos 1380;

слотом microSD, який підтримуватиме карти пам'яті до 1 ТБ;

двома вбудованими динаміками AKG.

Galaxy Tab S9 FE матиме:

10,9-дюймовий РК-екран з роздільною здатністю 2304 x 1440 пікселів і одним 8 МП датчиком задньої камери;

12 МП надширококутний датчик фронтальної камери;

Акумулятор місткістю 8000 мАг.

Galaxy Tab S9 FE+ матиме:

12,4-дюймовий РК-екран з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів;

2 задні камери (8 МП основну та 8 МП надширококутну);

Фронтальну 13 МП надширококутну камеру;

Акумулятор місткістю 10090 мАг.

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