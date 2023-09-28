ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года

Redmi K60 Ultra – лучший бюджетный смартфон по версии GizChina. Фото: Xiaomi

Если вы ищете новый смартфон, но не готовы платить все деньги мира, то на рынке есть достаточно вариантов удовлетворить почти любые потребности. Многие устройства имеют премиум-функции: мощные процессоры, великолепные дисплеи, впечатляющие камеры и долговечные аккумуляторы, но при этом стоят умеренных денег.

Эксперты GizChina составили список лучших смартфонов стоимостью до 500 долларов (18,5 тыс. грн), предлагающих отличное соотношение цены и качества.

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Redmi K60 Ultra

мощный чипсет MediaTek Dimensity 9200+, обходящий даже самый мощный Qualcomm;

24 Гбайт оперативной памяти;

6,67-дюймовый POLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 144 Гц;

50 МП основная камера с OIS;

аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт от 0% до 100% за 19 минут;

защита с рейтингом IP68

iQOO Neo8 Pro

мощный чипсет Dimensity 9200+;

6,78-дюймовый AMOLED 144 Гц с разрешением QHD;

50 МП основная камера с OIS и Pixel Shift;

аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.

OnePlus Nord 3

сейчас можно найти по цене менее 300 долларов;

6,74-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц;

чипсет Dimensity 9000;

тройная камера на 50+8+2 МП.

аккумулятор 5000 мАч, зарядка 80 Вт.

Poco F5 Pro

чипсет Snapdragon 8+ Gen1;

6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц;

64 МП основная камера;

аккумулятор 5160 мАч, быстрая зарядка 67 Вт или беспроводная зарядка 30 Вт.

Nubia Z50

чипсет Snapdragon 8 Gen 2;

6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц;

64 МП основная камера;

аккумулятор 5000 мАч.

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.