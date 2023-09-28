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ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года

28 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года
Redmi K60 Ultra – лучший бюджетный смартфон по версии GizChina. Фото: Xiaomi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Если вы ищете новый смартфон, но не готовы платить все деньги мира, то на рынке есть достаточно вариантов удовлетворить почти любые потребности. Многие устройства имеют премиум-функции: мощные процессоры, великолепные дисплеи, впечатляющие камеры и долговечные аккумуляторы, но при этом стоят умеренных денег.

Эксперты GizChina составили список лучших смартфонов стоимостью до 500 долларов (18,5 тыс. грн), предлагающих отличное соотношение цены и качества.

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ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android

Redmi K60 Ultra

  • мощный чипсет MediaTek Dimensity 9200+, обходящий даже самый мощный Qualcomm;
  • 24 Гбайт оперативной памяти;
  • 6,67-дюймовый POLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 144 Гц;
  • 50 МП основная камера с OIS;
  • аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт от 0% до 100% за 19 минут;
  • защита с рейтингом IP68

iQOO Neo8 Pro

  • мощный чипсет Dimensity 9200+;
  • 6,78-дюймовый AMOLED 144 Гц с разрешением QHD;
  • 50 МП основная камера с OIS и Pixel Shift;
  • аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.

OnePlus Nord 3

  • сейчас можно найти по цене менее 300 долларов;
  • 6,74-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
  • чипсет Dimensity 9000;
  • тройная камера на 50+8+2 МП.
  • аккумулятор 5000 мАч, зарядка 80 Вт.

Poco F5 Pro

  • чипсет Snapdragon 8+ Gen1;
  • 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц;
  • 64 МП основная камера;
  • аккумулятор 5160 мАч, быстрая зарядка 67 Вт или беспроводная зарядка 30 Вт.

Nubia Z50

  • чипсет Snapdragon 8 Gen 2;
  • 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц;
  • 64 МП основная камера;
  • аккумулятор 5000 мАч.

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.

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