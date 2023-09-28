ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года
Если вы ищете новый смартфон, но не готовы платить все деньги мира, то на рынке есть достаточно вариантов удовлетворить почти любые потребности. Многие устройства имеют премиум-функции: мощные процессоры, великолепные дисплеи, впечатляющие камеры и долговечные аккумуляторы, но при этом стоят умеренных денег.
Эксперты GizChina составили список лучших смартфонов стоимостью до 500 долларов (18,5 тыс. грн), предлагающих отличное соотношение цены и качества.
ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android
Redmi K60 Ultra
- мощный чипсет MediaTek Dimensity 9200+, обходящий даже самый мощный Qualcomm;
- 24 Гбайт оперативной памяти;
- 6,67-дюймовый POLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 144 Гц;
- 50 МП основная камера с OIS;
- аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт от 0% до 100% за 19 минут;
- защита с рейтингом IP68
iQOO Neo8 Pro
- мощный чипсет Dimensity 9200+;
- 6,78-дюймовый AMOLED 144 Гц с разрешением QHD;
- 50 МП основная камера с OIS и Pixel Shift;
- аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.
OnePlus Nord 3
- сейчас можно найти по цене менее 300 долларов;
- 6,74-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
- чипсет Dimensity 9000;
- тройная камера на 50+8+2 МП.
- аккумулятор 5000 мАч, зарядка 80 Вт.
Poco F5 Pro
- чипсет Snapdragon 8+ Gen1;
- 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц;
- 64 МП основная камера;
- аккумулятор 5160 мАч, быстрая зарядка 67 Вт или беспроводная зарядка 30 Вт.
Nubia Z50
- чипсет Snapdragon 8 Gen 2;
- 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц;
- 64 МП основная камера;
- аккумулятор 5000 мАч.
Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.