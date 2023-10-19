Honor Play 8T: вышел новый смартфон с мощной батареей по цене 150 долларов
19 октября 2023 14:45
Несмотря на скромную цену, Honor Play 8T имеет 8-ядерный процессор и мощную батарею. Фото: Honor
Компания Honor представила дешевый смартфон Play 8T для широкого круга пользователей. Новинка имеет хорошие камеры и очень вместительный аккумулятор.
Продажи уже начались на сайте компании и основных посторонних розничных магазинах Китая.
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Экран
- 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (2412×1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц; яркость экрана достигает 850 нит.
Процессор
- Чипсет MediaTek Dimensity 6080 разделен на кластеры: два ядра Cortex-A76 работают на максимальной частоте 2,4 ГГц, остальные шесть Cortex-A55 — на частоте до 2 ГГц.
Камеры
- Основная камера: 50 МП на задней панели имеет объектив с диафрагмой f/1.8 и находится рядом с 2 МП датчиком глубины.
- Селфи-камера: 8 МП сенсор и объектив с диафрагмой f/2.4.
Батарея
- Телефон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 35 Вт.
Операционная система
- Смартфон поставляется с Android 13, с фирменным интерфейсом MagicOS 7.2.
Другие характеристики
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
- Bluetooth 5.1;
- стереодинамики;
- 3,5-мм аудио разъем;
- слот для карт памяти microSD;
- Сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу зарядки.
Цена и доступность
- Доступны три цвета: Midnight Black, Jade Green и Streaming Silver.
- Цена за версию с 8/256 ГБ — 150 долларов.
- Цена за версию с 12/256 ГБ — 170 долларов.
Ранее Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки. Также мы писали о бюджетном смартфоне Poco M6 Pro с мощными характеристиками.
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