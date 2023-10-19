Honor Play 8T: вышел новый смартфон с мощной батареей по цене 150 долларов

Несмотря на скромную цену, Honor Play 8T имеет 8-ядерный процессор и мощную батарею. Фото: Honor

Компания Honor представила дешевый смартфон Play 8T для широкого круга пользователей. Новинка имеет хорошие камеры и очень вместительный аккумулятор.

Продажи уже начались на сайте компании и основных посторонних розничных магазинах Китая.

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Экран

6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (2412×1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц; яркость экрана достигает 850 нит.

Процессор

Чипсет MediaTek Dimensity 6080 разделен на кластеры: два ядра Cortex-A76 работают на максимальной частоте 2,4 ГГц, остальные шесть Cortex-A55 — на частоте до 2 ГГц.

Камеры

Основная камера: 50 МП на задней панели имеет объектив с диафрагмой f/1.8 и находится рядом с 2 МП датчиком глубины.

Селфи-камера: 8 МП сенсор и объектив с диафрагмой f/2.4.

Батарея

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 35 Вт.

Операционная система

Смартфон поставляется с Android 13, с фирменным интерфейсом MagicOS 7.2.

Другие характеристики

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;

Bluetooth 5.1;

стереодинамики;

3,5-мм аудио разъем;

слот для карт памяти microSD;

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу зарядки.

Цена и доступность

Доступны три цвета: Midnight Black, Jade Green и Streaming Silver.

Цена за версию с 8/256 ГБ — 150 долларов.

Цена за версию с 12/256 ГБ — 170 долларов.

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