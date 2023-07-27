Новый Samsung Galaxy Watch 6: чем отличается от предыдущих моделей
Вчера, 26 июля, во время долгожданного Galaxy Unpacked компания Samsung представила свои флагманские новинки. В частности, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.
Эксперты Pocketnow сравнили Galaxy Watch 6 с предыдущей моделью Galaxy Watch 5.
Цена и доступность
- Цена на Samsung Galaxy Watch 6 начинается от 300 долларов только по предварительному заказу. В широких продажах появится с 11 августа.
- Galaxy Watch 5 можно приобрести за 280 долларов.
- Оба доступны в вариантах 40 мм и 44 мм, но количество цветовых вариантов Galaxy Watch 6 ограничено.
Дизайн и дисплей
- Спортивный дизайн обеих моделей мало чем отличается.
- Но Samsung Galaxy Watch 6 имеет на 20% больший дисплей. Больший дисплей облегчит чтение и отправку быстрых текстовых сообщений.
- Дисплей Galaxy Watch 6 имеет максимальную яркость 2000 нит.
- Дисплей Galaxy Watch 5 имеет максимальную яркость 1000 нит.
- Более новая модель — лучший вариант для тех, кто проводит много времени на улице.
Программное обеспечение
- Galaxy Watch 6 выходит на рынок с One UI 5 Watch на базе последней версии Wear OS. Это означает, что он включает в себя несколько функций доступности, интеграцию с телефонами Samsung Galaxy, выпущенными в 2023 году, функции здоровья.
- Galaxy Watch 5 все еще работает под управлением Wear OS 3.5 на базе One UI Watch. Но, скорее всего, он в скором времени также получит доступ к новому ПО.
Производительность
- Galaxy Watch 6 имеет новый улучшенный процессор W930, который может похвастаться более высокой тактовой частотой 1,4 ГГц.
- На Galaxy Watch 5 стоит W920 с тактовой частотой 1,18 ГГц.
- Поэтому новый процессор обеспечивает более плавное и быстрое взаимодействие с пользовательским интерфейсом.
- Galaxy Watch 6 имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.
- Galaxy Watch 5 — 1,5 ГБ оперативной памяти и те же 16 ГБ памяти.
Ранее мы писали о характеристиках смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Также сообщили подробности Galaxy Unpacked 26 июля.