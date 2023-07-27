Samsung Galaxy Watch 6: чем отличается от предыдущих моделей

Умные часы Samsung Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic. Фото: gsmarena

Вчера, 26 июля, во время долгожданного Galaxy Unpacked компания Samsung представила свои флагманские новинки. В частности, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.

Эксперты Pocketnow сравнили Galaxy Watch 6 с предыдущей моделью Galaxy Watch 5.

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Цена и доступность

Цена на Samsung Galaxy Watch 6 начинается от 300 долларов только по предварительному заказу. В широких продажах появится с 11 августа.

Galaxy Watch 5 можно приобрести за 280 долларов.

Оба доступны в вариантах 40 мм и 44 мм, но количество цветовых вариантов Galaxy Watch 6 ограничено.

Дизайн и дисплей

Спортивный дизайн обеих моделей мало чем отличается.

Но Samsung Galaxy Watch 6 имеет на 20% больший дисплей. Больший дисплей облегчит чтение и отправку быстрых текстовых сообщений.

Дисплей Galaxy Watch 6 имеет максимальную яркость 2000 нит.

Дисплей Galaxy Watch 5 имеет максимальную яркость 1000 нит.

Более новая модель — лучший вариант для тех, кто проводит много времени на улице.

Программное обеспечение

Galaxy Watch 6 выходит на рынок с One UI 5 Watch на базе последней версии Wear OS. Это означает, что он включает в себя несколько функций доступности, интеграцию с телефонами Samsung Galaxy, выпущенными в 2023 году, функции здоровья.

Galaxy Watch 5 все еще работает под управлением Wear OS 3.5 на базе One UI Watch. Но, скорее всего, он в скором времени также получит доступ к новому ПО.

Производительность

Galaxy Watch 6 имеет новый улучшенный процессор W930, который может похвастаться более высокой тактовой частотой 1,4 ГГц.

На Galaxy Watch 5 стоит W920 с тактовой частотой 1,18 ГГц.

Поэтому новый процессор обеспечивает более плавное и быстрое взаимодействие с пользовательским интерфейсом.

Galaxy Watch 6 имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.

Galaxy Watch 5 — 1,5 ГБ оперативной памяти и те же 16 ГБ памяти.

Samsung Galaxy Watch 6 vs. Galaxy Watch 5. Коллаж: pocketnow

Ранее мы писали о характеристиках смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Также сообщили подробности Galaxy Unpacked 26 июля.