Samsung выпустила огромный монитор: первый в мире 57-дюймовый игровой экран

Odyssey Neo G9 является первым игровым монитором, который имеет один экран с мощным разрешением. Фото: Samsung

Samsung Electronics представила 57-дюймовый игровой монитор Dual UHD: Odyssey Neo G9. Он может заменить для геймеров сразу несколько экранов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также:

Odyssey Neo G9 — первый игровой монитор, имеющий один экран с разрешением 7680×2160 и соотношением сторон 32:9 с частотой обновления 240 Гц.

Характеристики Odyssey Neo G9

Изогнутый 57-дюймовый монитор Odyssey Neo G9, совместимый со стандартами VESA Display HDR 1000, имеет кривизну 1000R и применяет технологию Quantum Mini LED. Это гарантирует качественное воспроизведение любых игровых сцен. При этом матовый дисплей уменьшает световые блики. Устройство поддерживает DisplayPort 2.1, который передает данные почти вдвое быстрее предыдущего DisplayPort 1.4.

"Благодаря поддержке DisplayPort 2.1 в своих игровых мониторах премиального класса Samsung открывает новые возможности для геймеров. Большая пропускная способность, лучшая скорость и более высокая частота обновления обеспечивают новый уровень производительности и визуальной точности в играх, а вместе новые дисплеи Samsung и видеокарты серии Radeon RX 7000 гарантируют самые яркие игровые впечатления", — отметил старший вице-президент и генеральный менеджер Graphics Business Unit в AMD Скотт Херкельман.

Цена на Odyssey Neo G9

По данным Gizmochina, новинка пока доступна только в Китае по цене около 2730 долларов.

Монитор предлагает несколько вариантов отображения: "картинка в картинке" (PIP) и "картинка рядом с картинкой" (PBP). Фото: Samsung

Ранее Samsung Galaxy S23 Ultra был назван экспертами лучшим смартфоном со стилусом. Также компания выпустит умное кольцо Galaxy Ring.