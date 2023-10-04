Samsung выпустил Galaxy S23 FE: характеристики и цена бюджетного смартфона

Galaxy S23 FE не сверхмощный смартфон, но он однозначно лучше предложений Samsung среднего класса. Фото: sammobile.com

В прошлом году из-за кризиса на рынке полупроводников Samsung отменила запуск Galaxy S22 FE. Сегодня линейка Fan Edition возрождена, а значит, вместе с Galaxy S23 FE можно получить лучшие функции новой серии устройств по более доступной цене.

О характеристиках смартфона и его особенностях сообщил Pocket Now.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1. Дисплей: 6,4-дюймовый, Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120 Гц.

6,4-дюймовый, Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120 Гц. Оперативка: 8 ГБ.

8 ГБ. Накопитель: 128/256 ГБ.

128/256 ГБ. Аккумулятор: 4500 мАч, 25 Вт проводной, 15 Вт беспроводной, обратная зарядка 5 Вт.

4500 мАч, 25 Вт проводной, 15 Вт беспроводной, обратная зарядка 5 Вт. Порт USB-C.

USB-C. ОС: UI 5.1, на базе Android 13.

UI 5.1, на базе Android 13. Фронтальная камера: 10 МП, f/2.4, 80-градусный FoV.

10 МП, f/2.4, 80-градусный FoV. Задняя камера: основная — 50 МП, f/1.8, 84-градусный угол обзора; сверхширокоугольная — 12 МП, f/2.2, 123-градусный угол обзора; телефото — 8 МП, f/2.4, 3-кратный оптический зум.

основная — 50 МП, f/1.8, 84-градусный угол обзора; сверхширокоугольная — 12 МП, f/2.2, 123-градусный угол обзора; телефото — 8 МП, f/2.4, 3-кратный оптический зум. Связь: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC.

5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC. Размеры: 76.5 x 158 x 8.2 мм.

76.5 x 158 x 8.2 мм. Вес: 209 г.

209 г. Степень защиты: IP68.

IP68. Цвета: мятный, кремовый, графитовый, фиолетовый.

мятный, кремовый, графитовый, фиолетовый. Эксклюзивные цвета Samsung: индиго, мандарин.

индиго, мандарин. Цена: от 600 долларов.

Чипсет Galaxy S23 FE

Snapdragon 8 Gen 1 был официально анонсирован еще в декабре 2021 года. В настоящее время он может считаться немного устаревшим, но он все еще быстр и эффективен, ведь построен по 4-нм техпроцессу.

Камера Galaxy S23 FE

Режим Pro предложит расширенные функции, позволяющие получить максимальную отдачу от телефона. На первый взгляд кажется, что Galaxy S23 FE использует ту же основную и сверхширокоугольную камеру, что и в Galaxy S22.

Батарея Galaxy S23 FE

Samsung заявляет, что батарея телефона может заряжаться от 0 до 50% примерно за 30 минут, используя адаптер питания мощностью 25 Вт.

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