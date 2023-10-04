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Samsung выпустил Galaxy S23 FE: характеристики и цена бюджетного смартфона

4 октября 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung выпустил Galaxy S23 FE: характеристики и цена бюджетного смартфона
Galaxy S23 FE не сверхмощный смартфон, но он однозначно лучше предложений Samsung среднего класса. Фото: sammobile.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В прошлом году из-за кризиса на рынке полупроводников Samsung отменила запуск Galaxy S22 FE. Сегодня линейка Fan Edition возрождена, а значит, вместе с Galaxy S23 FE можно получить лучшие функции новой серии устройств по более доступной цене.

О характеристиках смартфона и его особенностях сообщил Pocket Now.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.
  • Дисплей: 6,4-дюймовый, Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120 Гц.
  • Оперативка: 8 ГБ.
  • Накопитель: 128/256 ГБ.
  • Аккумулятор: 4500 мАч, 25 Вт проводной, 15 Вт беспроводной, обратная зарядка 5 Вт.
  • Порт USB-C.
  • ОС: UI 5.1, на базе Android 13.
  • Фронтальная камера: 10 МП, f/2.4, 80-градусный FoV.
  • Задняя камера: основная — 50 МП, f/1.8, 84-градусный угол обзора; сверхширокоугольная — 12 МП, f/2.2, 123-градусный угол обзора; телефото — 8 МП, f/2.4, 3-кратный оптический зум.
  • Связь: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC.
  • Размеры: 76.5 x 158 x 8.2 мм.
  • Вес: 209 г.
  • Степень защиты: IP68.
  • Цвета: мятный, кремовый, графитовый, фиолетовый.
  • Эксклюзивные цвета Samsung: индиго, мандарин.
  • Цена: от 600 долларов.

Чипсет Galaxy S23 FE

Snapdragon 8 Gen 1 был официально анонсирован еще в декабре 2021 года. В настоящее время он может считаться немного устаревшим, но он все еще быстр и эффективен, ведь построен по 4-нм техпроцессу.

Камера Galaxy S23 FE

Режим Pro предложит расширенные функции, позволяющие получить максимальную отдачу от телефона. На первый взгляд кажется, что Galaxy S23 FE использует ту же основную и сверхширокоугольную камеру, что и в Galaxy S22.

Батарея Galaxy S23 FE

Samsung заявляет, что батарея телефона может заряжаться от 0 до 50% примерно за 30 минут, используя адаптер питания мощностью 25 Вт.

Ранее мы писали о ценах и характеристиках новых планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и FE+. Также сообщалось о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy A05.

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