Samsung випустив Galaxy S23 FE: характеристики та ціна бюджетного смартфона

Galaxy S23 FE не надпотужний смартфон, але він однозначно кращий за пропозиції Samsung середнього класу. Фото: sammobile.com

Торік, через кризу на ринку напівпровідників, Samsung скасувала запуск Galaxy S22 FE. Сьогодні лінійка Fan Edition відроджена, а отже, разом з Galaxy S23 FE можна отримати найкращі функції нової серії пристроїв за доступнішою ціною.

Про характеристики смартфона та його особливості повідомив Pocket Now.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

Чіпсет: Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1. Дисплей: 6,4-дюймовий, Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120 Гц.

6,4-дюймовий, Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120 Гц. Оперативка: 8 ГБ.

8 ГБ. Накопичувач: 128/256 ГБ.

128/256 ГБ. Акумулятор: 4500 мАг, 25 Вт дротовий, 15 Вт бездротовий, зворотна зарядка 5 Вт.

4500 мАг, 25 Вт дротовий, 15 Вт бездротовий, зворотна зарядка 5 Вт. Порт: USB-C.

USB-C. ОС: UI 5.1, на базі Android 13.

UI 5.1, на базі Android 13. Фронтальна камера: 10 МП, f/2.4, 80-градусний FoV.

10 МП, f/2.4, 80-градусний FoV. Задня камера: основна — 50 МП, f/1.8, 84-градусний кут огляду; надширококутна — 12 МП, f/2.2, 123-градусний кут огляду; телефото — 8 МП, f/2.4, 3-кратний оптичний зум.

основна — 50 МП, f/1.8, 84-градусний кут огляду; надширококутна — 12 МП, f/2.2, 123-градусний кут огляду; телефото — 8 МП, f/2.4, 3-кратний оптичний зум. Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC.

5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC. Розміри: 76.5 x 158 x 8.2 мм.

76.5 x 158 x 8.2 мм. Вага: 209 г.

209 г. Ступінь захисту: IP68.

IP68. Кольори: м'ятний, кремовий, графітовий, фіолетовий.

м'ятний, кремовий, графітовий, фіолетовий. Ексклюзивні кольори Samsung: індиго, мандарин.

індиго, мандарин. Ціна: від 600 доларів.

Чіпсет Galaxy S23 FE

Snapdragon 8 Gen 1 був офіційно анонсований ще в грудні 2021 року. На цей час він може вважатися трохи застарілим, але він все ще швидкий та ефективний, адже побудований за 4-нм техпроцесом.

Камера Galaxy S23 FE

Режим Pro запропонує розширені функції, які дозволять отримати максимальну віддачу від телефону. На перший погляд здається, що Galaxy S23 FE використовує ту саму основну та надширококутну камеру, що й у Galaxy S22.

Батарея Galaxy S23 FE

Samsung заявляє, що батарея телефона може заряджатися від 0% до 50% приблизно за 30 хвилин, використовуючи адаптер живлення потужністю 25 Вт.

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