Tecno презентовала смартфон, растягивающийся до размера планшета

Phantom Ultimate пока является только концептом. Фото: Tecno.

Компания Tecno представила концепт смартфона Phantom Ultimate, который одним нажатием расширяется до размеров небольшого планшета. Таким образом, диагональ дисплея увеличивается с 6,55 до 7,11 дюйма.

Фрагмент заезжающего внутрь корпуса дисплея виден в небольшое окошко на обратной стороне устройства. Там можно увидеть время, дату и уровень заряда. Вероятно, окошко будет использоваться также для уведомлений.

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Известные характеристики Phantom Ultimate

7,11-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 2296×1596 пикселей и 100%-ым охватом цветового пространства DCI-P3.

Толщина смартфона: 9,93 мм.

Защитное стекло для зоны скольжения.

Текстурированная задняя панель для лучшего сцепления.

Пока о выпуске серийной версии Phantom Ultimate не сообщается.

Phantom Ultimate расширяется до размеров маленького планшета. Фото: Tecno.

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