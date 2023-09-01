Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Tecno презентовала смартфон, растягивающийся до размера планшета arrow

Tecno презентовала смартфон, растягивающийся до размера планшета

1 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Tecno презентовала смартфон, растягивающийся до размера планшета
Phantom Ultimate пока является только концептом. Фото: Tecno.
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Tecno представила концепт смартфона Phantom Ultimate, который одним нажатием расширяется до размеров небольшого планшета. Таким образом, диагональ дисплея увеличивается с 6,55 до 7,11 дюйма.

Фрагмент заезжающего внутрь корпуса дисплея виден в небольшое окошко на обратной стороне устройства. Там можно увидеть время, дату и уровень заряда. Вероятно, окошко будет использоваться также для уведомлений.

Читайте также:

Известные характеристики Phantom Ultimate

  • 7,11-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 2296×1596 пикселей и 100%-ым охватом цветового пространства DCI-P3.
  • Толщина смартфона: 9,93 мм.
  • Защитное стекло для зоны скольжения.
  • Текстурированная задняя панель для лучшего сцепления.

Пока о выпуске серийной версии Phantom Ultimate не сообщается.

Phantom Ultimate расширяется до размеров маленького планшета. Фото: Tecno.

Ранее мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также мы сообщали, что Samsung выпустит новый недорогой смартфон Galaxy A05.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз