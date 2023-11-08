ТОП 3 самых дешевых мощных смартфонов в 2023 году
8 ноября 2023 20:40
"Убийцы флагманов" предлагают телефоны с топовыми характеристиками по цене вдвое меньше известных производителей. Фото: wookie.com.ua
Некоторые бренды предлагают смартфоны с мощными характеристиками гораздо дешевле, чем флагманские модели крупных брендов. На рынке можно найти отличные модели телефонов для тех, кто не желает переплачивать.
Об этом написал ITechua.
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Xiaomi Poco F5
- Телефон имеет отличный AMOLED дисплей с поддержкой HDR, отличное время автономной работы, неплохое качество камер, за исключением ночного режима и селфи.
- Благодаря новому процессору SD 7+ Gen 2 производительность не уступает более дорогим смартфонам.
- Стереодинамики очень громкие и четкие, а дизайн и эргономика отличные.
Цена около 12 тыс. грн.
Google Pixel 7a
- Время работы смартфона ничем не примечательно, скорость зарядки маленькая, места для хранения данных мало, а процессор Tensor G2 — посредственный.
- Но у телефона есть одна из лучших камер на рынке и однозначно лучшая в своем классе.
- Также пользователи получают чистый Android, долгую поддержку обновлений и эксклюзивные настройки, не доступные в других телефонах.
Цена 14–16 тыс. грн.
Motorola Edge 30 Pro
- Одни из главных плюсов телефона — 144 Гц дисплей и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1.
- В то же время, смартфон имеет довольно простой дизайн корпуса, не лучшие возможности камер и посредственную автономность аккумулятора.
Цена около 16 тыс. грн на AliExpress.
Ранее мы представляли ТОП 3 лучших бюджетных и ТОП 5 компактных смартфонов в 2023 году.
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