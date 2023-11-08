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ТОП 3 самых дешевых мощных смартфонов в 2023 году

8 ноября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 самых дешевых мощных смартфонов в 2023 году
"Убийцы флагманов" предлагают телефоны с топовыми характеристиками по цене вдвое меньше известных производителей. Фото: wookie.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Некоторые бренды предлагают смартфоны с мощными характеристиками гораздо дешевле, чем флагманские модели крупных брендов. На рынке можно найти отличные модели телефонов для тех, кто не желает переплачивать.

Об этом написал ITechua.

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Xiaomi Poco F5

Фото: gsmarena.com
  • Телефон имеет отличный AMOLED дисплей с поддержкой HDR, отличное время автономной работы, неплохое качество камер, за исключением ночного режима и селфи.
  • Благодаря новому процессору SD 7+ Gen 2 производительность не уступает более дорогим смартфонам.
  • Стереодинамики очень громкие и четкие, а дизайн и эргономика отличные.

Цена около 12 тыс. грн.

Google Pixel 7a

Фото: gsmarena.com
  • Время работы смартфона ничем не примечательно, скорость зарядки маленькая, места для хранения данных мало, а процессор Tensor G2 — посредственный.
  • Но у телефона есть одна из лучших камер на рынке и однозначно лучшая в своем классе.
  • Также пользователи получают чистый Android, долгую поддержку обновлений и эксклюзивные настройки, не доступные в других телефонах.

Цена 14–16 тыс. грн.

Motorola Edge 30 Pro

Фото: gsmarena.com
  • Одни из главных плюсов телефона — 144 Гц дисплей и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1.
  • В то же время, смартфон имеет довольно простой дизайн корпуса, не лучшие возможности камер и посредственную автономность аккумулятора.

Цена около 16 тыс. грн на AliExpress.

Ранее мы представляли ТОП 3 лучших бюджетных и ТОП 5 компактных смартфонов в 2023 году.

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