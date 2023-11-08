ТОП 3 самых дешевых мощных смартфонов в 2023 году

"Убийцы флагманов" предлагают телефоны с топовыми характеристиками по цене вдвое меньше известных производителей. Фото: wookie.com.ua

Некоторые бренды предлагают смартфоны с мощными характеристиками гораздо дешевле, чем флагманские модели крупных брендов. На рынке можно найти отличные модели телефонов для тех, кто не желает переплачивать.

Об этом написал ITechua.

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Телефон имеет отличный AMOLED дисплей с поддержкой HDR, отличное время автономной работы, неплохое качество камер, за исключением ночного режима и селфи.

Благодаря новому процессору SD 7+ Gen 2 производительность не уступает более дорогим смартфонам.

Стереодинамики очень громкие и четкие, а дизайн и эргономика отличные.

Цена около 12 тыс. грн.

Google Pixel 7a

Фото: gsmarena.com

Время работы смартфона ничем не примечательно, скорость зарядки маленькая, места для хранения данных мало, а процессор Tensor G2 — посредственный.

Но у телефона есть одна из лучших камер на рынке и однозначно лучшая в своем классе.

Также пользователи получают чистый Android, долгую поддержку обновлений и эксклюзивные настройки, не доступные в других телефонах.

Цена 14–16 тыс. грн.

Motorola Edge 30 Pro

Фото: gsmarena.com

Одни из главных плюсов телефона — 144 Гц дисплей и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1.

В то же время, смартфон имеет довольно простой дизайн корпуса, не лучшие возможности камер и посредственную автономность аккумулятора.

Цена около 16 тыс. грн на AliExpress.

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