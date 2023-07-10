Необходимо ли выключать телефон во время зарядки

Смартфон с функцией быстрой зарядки выключать не нужно. Фото: pixabay

Для более быстрой зарядки смартфона часто советуют его выключать. Так ли это?

Адепты выключения телефона перед зарядкой ссылаются не на то, что даже в неактивном состоянии смартфон продолжает:

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получать звонки, сообщения и оповещения;

выполнять разные фоновые процессы.

Когда устройство включено, аккумулятор все равно подсаживается, что замедляет время зарядки.

Так стоит ли выключать смартфон перед зарядкой

Другие эксперты утверждают, что существующие операционные системы устройств были как раз и разработаны, чтобы снизить до минимума энергозатраты на задачи в фоновом режиме. Поэтому расходом энергии телефона в неактивном состоянии можно пренебречь.

И самое главное — модели, обладающие функцией быстрой зарядки, вообще не нужно выключать. Ведь функция работает только тогда, когда смартфон включен.

Как часто нужно выключать смартфон

Некоторые рекомендуют выключать телефон каждую ночь. Но это спорный совет, поскольку срок годности батареи зависит от частоты и продолжительности его зарядки.

Эффективнее выключать телефон и давать отдых раз в неделю. Это продлит срок работы аккумулятора и поможет устройству работать лучше.

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