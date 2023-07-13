Лишние движения: какие приложения нужно выключить, чтобы не разряжать батарею смартфона
Если вы вынуждены часто заряжать свой смартфон, не исключено, что гаджет продолжает выполнять функции, которые вам прямо сейчас не нужны. Просто выключите их, и батарея устройства вздохнет с облегчением.
Ряд приложений активируются, как только вы включаете смартфон. Об этом сообщил itechua.
Фоновый режим
Войдите в меню "Настройки" > "Приложения и уведомления" и выключите все функции, которыми вы не пользуетесь.
Беспроводное соединение
Если вы не пользуетесь Bluetooth, NFC и GPS, отключите их. Ресурсов батареи они тянут прилично.
Мобильный интернет
Если вы находитесь в районе со слабой и малочисленной сетью, отключите интернет-данные. Смартфон перестанет лихорадочно искать сеть, разряжая аккумулятор.
Как еще можно увеличить службу аккумулятора
Иногда рекомендуется выключать телефон на ночь. Полагаем, это не нужно делать. Эффективнее давать отдых устройству раз в неделю. Это продлит срок работы аккумулятора и поможет гаджету работать лучше.
Также необходимо поддерживать заряд смартфона в пределах от 20 до 80%. Литий-ионным батареям, которыми укомплектовано большинство смартфонов, противопоказаны частые зарядки и разрядки.