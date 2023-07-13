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Лишние движения: какие приложения нужно выключить, чтобы не разряжать батарею смартфона

13 июля 2023 20:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Какие приложения нужно выключить, чтобы не разряжать батарею смартфона
Вы можете помочь аккумулятору смартфона работать дольше, выключив все лишние приложения. Фото: freepik/cookie studio
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Если вы вынуждены часто заряжать свой смартфон, не исключено, что гаджет продолжает выполнять функции, которые вам прямо сейчас не нужны. Просто выключите их, и батарея устройства вздохнет с облегчением.

Ряд приложений активируются, как только вы включаете смартфон. Об этом сообщил itechua.

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Фоновый режим

Войдите в меню "Настройки" > "Приложения и уведомления" и выключите все функции, которыми вы не пользуетесь.

Беспроводное соединение

Если вы не пользуетесь Bluetooth, NFC и GPS, отключите их. Ресурсов батареи они тянут прилично.

Мобильный интернет

Если вы находитесь в районе со слабой и малочисленной сетью, отключите интернет-данные. Смартфон перестанет лихорадочно искать сеть, разряжая аккумулятор.

Как еще можно увеличить службу аккумулятора

Иногда рекомендуется выключать телефон на ночь. Полагаем, это не нужно делать. Эффективнее давать отдых устройству раз в неделю. Это продлит срок работы аккумулятора и поможет гаджету работать лучше.

Также необходимо поддерживать заряд смартфона в пределах от 20 до 80%. Литий-ионным батареям, которыми укомплектовано большинство смартфонов, противопоказаны частые зарядки и разрядки.

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