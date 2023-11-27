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ТОП 5 самых ожидаемых смартфонов в 2024 году

27 ноября 2023 22:00
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 самых ожидаемых смартфонов в 2024 году
Каждый год в мире выпускают множество разных телефонов. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Уже сейчас известно, кто из производителей в 2024 году порадует пользователей новыми смартфонами. Среди кучи инсайдов выделяются слухи о пяти моделях телефонов.

Об этом сообщил ITechua.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Самый желанный Android

Что обещают:

  • корпус с титановой рамкой;
  • суперкамеру с главным датчиком на 200 МП и почти нескончаемым зумом;
  • стильный плоский экран.

2. iPhone 16 Ultra

Самый желанный iPhone

Что обещают:

  • огромную и яркую 6,9-дюймовую OLED-панель;
  • решение проблем с перегревом смартфона;
  • лучшую камеру в истории.

3. Huawei P70 Art

Первый 5-нанометровый чип в истории китайского гиганта

Что обещают:

  • исключительную камеру с невероятными возможностями;
  • уникальный дизайн.

4. iPhone SE 4

Самый дешевый iPhone

Что обещают:

  • дизайн iPhone 15;
  • быстрый чипсет;
  • одинарную 48 МП камеру.

5. ASUS ROG Phone 8 Ultimate

Геймерский флагман

Что обещают:

  • процессор Snapdragon 8 Gen 3;
  • одну из лучших систем охлаждения в отрасли;
  • рекордные 24 ГБ оперативной памяти.

Ранее инсайдеры раскрыли новые функции будущего смартфона Apple iPhone 16. Также еще до дебюта стали известны цены и характеристики OnePlus 12.

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