ТОП 5 самых ожидаемых смартфонов в 2024 году
27 ноября 2023 22:00
Каждый год в мире выпускают множество разных телефонов. Фото: phonearena.com
Уже сейчас известно, кто из производителей в 2024 году порадует пользователей новыми смартфонами. Среди кучи инсайдов выделяются слухи о пяти моделях телефонов.
Об этом сообщил ITechua.
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1. Samsung Galaxy S24 Ultra
Самый желанный Android
Что обещают:
- корпус с титановой рамкой;
- суперкамеру с главным датчиком на 200 МП и почти нескончаемым зумом;
- стильный плоский экран.
2. iPhone 16 Ultra
Самый желанный iPhone
Что обещают:
- огромную и яркую 6,9-дюймовую OLED-панель;
- решение проблем с перегревом смартфона;
- лучшую камеру в истории.
3. Huawei P70 Art
Первый 5-нанометровый чип в истории китайского гиганта
Что обещают:
- исключительную камеру с невероятными возможностями;
- уникальный дизайн.
4. iPhone SE 4
Самый дешевый iPhone
Что обещают:
- дизайн iPhone 15;
- быстрый чипсет;
- одинарную 48 МП камеру.
5. ASUS ROG Phone 8 Ultimate
Геймерский флагман
Что обещают:
- процессор Snapdragon 8 Gen 3;
- одну из лучших систем охлаждения в отрасли;
- рекордные 24 ГБ оперативной памяти.
Ранее инсайдеры раскрыли новые функции будущего смартфона Apple iPhone 16. Также еще до дебюта стали известны цены и характеристики OnePlus 12.
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