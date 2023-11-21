OnePlus 12: цены и характеристики будущего смартфона

В последние годы OnePlus была среди первых компаний, представлявших свои флагманские смартфоны. Фото: androidcentral.com

Уже 4 декабря, за месяц до запуска Samsung Galaxy S24, OnePlus официально представит флагманскую модель OnePlus 12. Что известно об этом телефоне уже сейчас.

Об этом писал Android Police.

Читайте также:

Дисплей

Будет использована новейшая OLED-панель X1 от BOE с разрешением 2K и пиковой яркостью более 2600 нит. Она уже получила оценку A+ в тестировании DisplayMate и побьет 18 рекордов, когда выйдет на рынок.

Основные технические характеристики

чип Snapdragon 8 Gen 3;

беспроводная зарядка мощностью 50 Вт;

поддержка USB 3.2 через Type-C для более быстрой передачи данных.

Камеры

OnePlus 12 получит от Oppo новую систему камер HyperTone, которая повысит четкость изображения на 30% и снизит шум на 60%.

Будет иметь новый 48 МП сенсор Sony LYT-808 для основной камеры.

Также смартфон оснастят сенсором OmniVision OV64B для 3-кратной оптической камеры.

Цена

OnePlus 11 стартовал по цене 800 долларов в начале 2023 года. Ожидается, что OnePlus 12 будет стоить от 800 до 900 долларов.

Ранее мы писали о бюджетном смартфоне с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти OnePlus Ace 2 Pro. Также мы представляли ТОП-5 лучших смартфонов с двумя SIM-картами в 2023 году.