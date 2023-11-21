OnePlus 12 — цены и характеристики будущего смартфона
Уже 4 декабря, за месяц до запуска Samsung Galaxy S24, OnePlus официально представит флагманскую модель OnePlus 12. Что известно об этом телефоне уже сейчас.
Об этом писал Android Police.
Дисплей
Будет использована новейшая OLED-панель X1 от BOE с разрешением 2K и пиковой яркостью более 2600 нит. Она уже получила оценку A+ в тестировании DisplayMate и побьет 18 рекордов, когда выйдет на рынок.
Основные технические характеристики
- чип Snapdragon 8 Gen 3;
- беспроводная зарядка мощностью 50 Вт;
- поддержка USB 3.2 через Type-C для более быстрой передачи данных.
Камеры
- OnePlus 12 получит от Oppo новую систему камер HyperTone, которая повысит четкость изображения на 30% и снизит шум на 60%.
- Будет иметь новый 48 МП сенсор Sony LYT-808 для основной камеры.
- Также смартфон оснастят сенсором OmniVision OV64B для 3-кратной оптической камеры.
Цена
OnePlus 11 стартовал по цене 800 долларов в начале 2023 года. Ожидается, что OnePlus 12 будет стоить от 800 до 900 долларов.
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