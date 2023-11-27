ТОП 5 найбільш очікуваних смартфонів у 2024 році
27 листопада 2023 22:00
Щороку у світі випускають безліч різних телефонів. Фото: phonearena.com
Вже зараз відомо, хто з виробників у 2024 році потішить користувачів новими смартфонами. Серед купи інсайдів виділяються чутки про п'ять моделей телефонів.
Про це повідомив ITechua.
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1. Samsung Galaxy S24 Ultra
Найбажаніший Android
Що обіцяють:
- корпус з титановою рамкою;
- суперкамеру з головним датчиком на 200 МП і майже нескінченним зумом;
- стильний плоский екран.
2. iPhone 16 Ultra
Найбажаніший iPhone
Що обіцяють:
- величезну та яскраву 6,9-дюймову OLED-панель;
- розв'язання проблем з перегрівом смартфона;
- найкращу камеру в історії.
3. Huawei P70 Art
Перший 5-нанометровий чип в історії китайського гіганта
Що обіцяють:
- виняткову камеру з неймовірними можливостями;
- унікальний дизайн.
4. iPhone SE 4
Найдешевший iPhone
Що обіцяють:
- дизайн iPhone 15;
- швидкий чипсет;
- одинарну 48 МП камеру.
5. ASUS ROG Phone 8 Ultimate
Геймерський флагман
Що обіцяють:
- процесор Snapdragon 8 Gen 3;
- одну з найкращих систем охолодження в галузі;
- рекордні 24 ГБ оперативки.
Раніше інсайдери розкрили нові функції майбутнього смартфона Apple iPhone 16. Також ще до дебюту стали відомі ціни та характеристики телефона OnePlus 12.
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