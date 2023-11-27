ТОП 5 найбільш очікуваних смартфонів у 2024 році

Щороку у світі випускають безліч різних телефонів. Фото: phonearena.com

Вже зараз відомо, хто з виробників у 2024 році потішить користувачів новими смартфонами. Серед купи інсайдів виділяються чутки про п'ять моделей телефонів.

Про це повідомив ITechua.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Найбажаніший Android

Що обіцяють:

корпус з титановою рамкою;

суперкамеру з головним датчиком на 200 МП і майже нескінченним зумом;

стильний плоский екран.

2. iPhone 16 Ultra

Найбажаніший iPhone

Що обіцяють:

величезну та яскраву 6,9-дюймову OLED-панель;

розв'язання проблем з перегрівом смартфона;

найкращу камеру в історії.

3. Huawei P70 Art

Перший 5-нанометровий чип в історії китайського гіганта

Що обіцяють:

виняткову камеру з неймовірними можливостями;

унікальний дизайн.

4. iPhone SE 4

Найдешевший iPhone

Що обіцяють:

дизайн iPhone 15;

швидкий чипсет;

одинарну 48 МП камеру.

5. ASUS ROG Phone 8 Ultimate

Геймерський флагман

Що обіцяють:

процесор Snapdragon 8 Gen 3;

одну з найкращих систем охолодження в галузі;

рекордні 24 ГБ оперативки.

Раніше інсайдери розкрили нові функції майбутнього смартфона Apple iPhone 16. Також ще до дебюту стали відомі ціни та характеристики телефона OnePlus 12.