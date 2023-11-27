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ТОП 5 найбільш очікуваних смартфонів у 2024 році

27 листопада 2023 22:00
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 найбільш очікуваних смартфонів у 2024 році
Щороку у світі випускають безліч різних телефонів. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Вже зараз відомо, хто з виробників у 2024 році потішить користувачів новими смартфонами. Серед купи інсайдів виділяються чутки про п'ять моделей телефонів.

Про це повідомив ITechua.

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1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Найбажаніший Android

Що обіцяють:

  • корпус з титановою рамкою;
  • суперкамеру з головним датчиком на 200 МП і майже нескінченним зумом;
  • стильний плоский екран.

2. iPhone 16 Ultra

Найбажаніший iPhone

Що обіцяють:

  • величезну та яскраву 6,9-дюймову OLED-панель;
  • розв'язання проблем з перегрівом смартфона;
  • найкращу камеру в історії.

3. Huawei P70 Art

Перший 5-нанометровий чип в історії китайського гіганта

Що обіцяють:

  • виняткову камеру з неймовірними можливостями;
  • унікальний дизайн.

4. iPhone SE 4

Найдешевший iPhone

Що обіцяють:

  • дизайн iPhone 15;
  • швидкий чипсет;
  • одинарну 48 МП камеру.

5. ASUS ROG Phone 8 Ultimate

Геймерський флагман

Що обіцяють:

  • процесор Snapdragon 8 Gen 3;
  • одну з найкращих систем охолодження в галузі;
  • рекордні 24 ГБ оперативки.

Раніше інсайдери розкрили нові функції майбутнього смартфона Apple iPhone 16. Також ще до дебюту стали відомі ціни та характеристики телефона OnePlus 12.

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