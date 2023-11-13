Samsung Galaxy Z Fold 6: каким будет и когда выйдет новый смартфон

Эксперты не советуют ждать больших обновлений. Фото: techradar.com

Samsung производит одни из лучших складных телефонов в форме книги. Но последний Galaxy Z Fold 5 по сравнению с предыдущим поколением имел незначительные обновления, можем ли мы ожидать больших изменений будущего Z Fold 6.

Об этом написал Tech Advisor.

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Предыдущие модели анонсировались в июле или августе. Следовательно, нет оснований полагать, что этот график кардинально изменится в 2024 году.

Возможная цена Galaxy Z Fold 6

Три предыдущих поколения складного смартфона продавали по примерно одинаковой цене 1800 долларов. Удорожание в 2024 году может произойти, если будут внедрены значительные обновления.

Дизайн и дисплеи

Инсайдеры сообщают, что соотношение сторон дисплея обложки Z Fold 6 будет изменено. Можно предположить, что Samsung отойдет от своего высокого и узкого дисплея на обложке к чему-то более естественному, возможно отражая то, что мы видели на Google Pixel Fold или OnePlus Open.

Z Fold 5 имеет класс защиты IPX8, то есть он может выдержать погружение в воду, но не защищен от пыли. У складных устройств много движущихся частей, поэтому защитить их от пыли сложно. Возможно, такая защита появится у Z Fold 6.

Производительность

Все предыдущие Galaxy Z Fold использовали новейший и самый лучший чип Qualcomm на момент запуска. Поэтому Z Fold 6, вероятно, будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 3. Возможно, Samsung использует собственные чипы Exynos в Z Fold 6 на некоторых рынках.

Все модели Z Fold 5 имеют 12 ГБ оперативной памяти и вряд ли она увеличится. Также маловероятны изменения в текущих вариантах памяти — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Камеры

Камеры не изменятся. Можно ожидать те же пять объективов, что и у Z Fold 5: 50 МП основной, 10 МП 3-кратный телефото, 12 МП сверхширокоугольный, 4 МП для селфи под экраном и 10 МП для селфи на обложке.

Аккумулятор и зарядка

Энергоэффективность Snapdragon 8 Gen 2 положительно повлияла на время автономной работы Z Fold 5, несмотря на то, что емкость аккумулятора осталась на уровне 4400 мАч.

Неизвестно, вырастет ли емкость аккумулятора в Z Fold 6, но слухи о включении Snapdragon 8 Gen 3 должны увеличить время автономной работы телефона на полный день.

Проводную зарядку мощностью 25 Вт также можно было бы улучшить — Z Fold 5 заряжается всего на 56% за 30 минут.

Программное обеспечение

Galaxy Z Fold 6 будет работать на Android 14 с оболочкой One UI 6 от Samsung. Ожидается, что эксклюзивные функции, характерные для Z Fold 5, также будут доступны на Galaxy Z Fold 6, а также могут появиться некоторые новые дополнения.

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