ТОП 5 лучших смартфонов с двумя SIM-картами в 2023 году
Наличие двух SIM-карт в смартфонах позволяет иметь отдельные личные и рабочие номера на одном устройстве. Это также помогает экономить на звонках на номера других операторов связи.
Эксперты Tech Advisor составили рейтинг лучших телефонов с двумя симками по отдельным категориям и указали плюсы и минусы каждой модели.
1. Samsung Galaxy S23 Ultra
Лучший из лучших
Плюсы
- Очень быстрый.
- Очень хорошие задние камеры.
- Отличное время автономной работы.
- Хороший премиум-объект
Минусы
- Громоздкий.
- Дорогой.
- Медленнее заряжается, чем ключевые конкуренты.
- Плохая селфи-камера.
Цена от 1195 долларов.
2. OnePlus 11
Прекрасная доступная по цене альтернатива
Плюсы
- Быстрая работа.
- Конкурентоспособная цена.
- Мощные камеры.
- 5 лет поддержки программного обеспечения.
Минусы
- Нет беспроводной зарядки.
- Не полностью водонепроницаем.
Цена в зависимости от комплектации от 699 до 799 долларов.
3. Samsung Galaxy A14
Лучший бюджетный смартфон с двумя SIM-картами
Плюсы
- Изящный дизайн в стиле S23.
- Долгое время автономной работы.
- Надежное программное обеспечение.
Минусы
- Экран всего 60 Гц.
- Медленная зарядка 15 Вт.
- Производительность камеры достаточно неоднозначна.
Цена от 135 долларов.
4. OnePlus Nord 3
Лучший смартфон среднего класса с двумя SIM-картами
Плюсы
- Доступная цена.
- Отличная производительность.
- Впечатляющая основная камера.
Минусы
- Нет телеобъектива.
- Среднее время автономной работы.
Цена в зависимости от комплектации от 522 до 575 долларов.
5. Asus Zenfone 10
Лучший компактный смартфон с двумя SIM-картами
Плюсы
- Выразительный, компактный дизайн.
- Фантастическое время автономной работы.
- Мощные характеристики.
Минусы
- Обещано только два обновления Android.
- Камера не самого высокого уровня.
- Медленная зарядка 30 Вт.
Цена 837 долларов.
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