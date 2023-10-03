ТОП 5 лучших смартфонов с двумя SIM-картами в 2023 году

Две SIM-карты смартфона отделяют личное и профессиональное пространства. Фото: gajeota.com

Наличие двух SIM-карт в смартфонах позволяет иметь отдельные личные и рабочие номера на одном устройстве. Это также помогает экономить на звонках на номера других операторов связи.

Эксперты Tech Advisor составили рейтинг лучших телефонов с двумя симками по отдельным категориям и указали плюсы и минусы каждой модели.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший из лучших

Фото: zdnet.com

Плюсы

Очень быстрый.

Очень хорошие задние камеры.

Отличное время автономной работы.

Хороший премиум-объект

Минусы

Громоздкий.

Дорогой.

Медленнее заряжается, чем ключевые конкуренты.

Плохая селфи-камера.

Цена от 1195 долларов.

2. OnePlus 11

Прекрасная доступная по цене альтернатива

Фото: engadget.com

Плюсы

Быстрая работа.

Конкурентоспособная цена.

Мощные камеры.

5 лет поддержки программного обеспечения.

Минусы

Нет беспроводной зарядки.

Не полностью водонепроницаем.

Цена в зависимости от комплектации от 699 до 799 долларов.

3. Samsung Galaxy A14

Лучший бюджетный смартфон с двумя SIM-картами

Фото: trustedreviews.com

Плюсы

Изящный дизайн в стиле S23.

Долгое время автономной работы.

Надежное программное обеспечение.

Минусы

Экран всего 60 Гц.

Медленная зарядка 15 Вт.

Производительность камеры достаточно неоднозначна.

Цена от 135 долларов.

4. OnePlus Nord 3

Лучший смартфон среднего класса с двумя SIM-картами

Фото: techadvisor.com

Плюсы

Доступная цена.

Отличная производительность.

Впечатляющая основная камера.

Минусы

Нет телеобъектива.

Среднее время автономной работы.

Цена в зависимости от комплектации от 522 до 575 долларов.

5. Asus Zenfone 10

Лучший компактный смартфон с двумя SIM-картами

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Выразительный, компактный дизайн.

Фантастическое время автономной работы.

Мощные характеристики.

Минусы

Обещано только два обновления Android.

Камера не самого высокого уровня.

Медленная зарядка 30 Вт.

Цена 837 долларов.

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