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ТОП 5 лучших смартфонов с двумя SIM-картами в 2023 году

3 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смартфонов с двумя SIM-картами в 2023 году
Две SIM-карты смартфона отделяют личное и профессиональное пространства. Фото: gajeota.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Наличие двух SIM-карт в смартфонах позволяет иметь отдельные личные и рабочие номера на одном устройстве. Это также помогает экономить на звонках на номера других операторов связи.

Эксперты Tech Advisor составили рейтинг лучших телефонов с двумя симками по отдельным категориям и указали плюсы и минусы каждой модели.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший из лучших

Фото: zdnet.com

Плюсы

  • Очень быстрый.
  • Очень хорошие задние камеры.
  • Отличное время автономной работы.
  • Хороший премиум-объект

Минусы

  • Громоздкий.
  • Дорогой.
  • Медленнее заряжается, чем ключевые конкуренты.
  • Плохая селфи-камера.

Цена от 1195 долларов.

2. OnePlus 11

Прекрасная доступная по цене альтернатива

Фото: engadget.com

Плюсы

  • Быстрая работа.
  • Конкурентоспособная цена.
  • Мощные камеры.
  • 5 лет поддержки программного обеспечения.

Минусы

  • Нет беспроводной зарядки.
  • Не полностью водонепроницаем.

Цена в зависимости от комплектации от 699 до 799 долларов.

3. Samsung Galaxy A14

Лучший бюджетный смартфон с двумя SIM-картами

Фото: trustedreviews.com

Плюсы

  • Изящный дизайн в стиле S23.
  • Долгое время автономной работы.
  • Надежное программное обеспечение.

Минусы

  • Экран всего 60 Гц.
  • Медленная зарядка 15 Вт.
  • Производительность камеры достаточно неоднозначна.

Цена от 135 долларов.

4. OnePlus Nord 3

Лучший смартфон среднего класса с двумя SIM-картами

Фото: techadvisor.com

Плюсы

  • Доступная цена.
  • Отличная производительность.
  • Впечатляющая основная камера.

Минусы

  • Нет телеобъектива.
  • Среднее время автономной работы.

Цена в зависимости от комплектации от 522 до 575 долларов.

5. Asus Zenfone 10

Лучший компактный смартфон с двумя SIM-картами

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Выразительный, компактный дизайн.
  • Фантастическое время автономной работы.
  • Мощные характеристики.

Минусы

  • Обещано только два обновления Android.
  • Камера не самого высокого уровня.
  • Медленная зарядка 30 Вт.

Цена 837 долларов.

Ранее мы писали о ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи в августе 2023 года.

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