ТОП 5 лучших складных смартфонов в 2023 году
Несмотря на астрономические цены на складные смартфоны, этим устройствам удалось завоевать расположение фанатов новых гаджетов. Motorola и Google соревнуются в этом сегменте с Samsung, но с появлением складного телефона от OnePlus, конкуренция должна обостриться сильнее.
Сайт Android Police составил список лучших складных смартфонов и назвал плюсы и минусы каждой модели.
Moto Razr+ (2023)
Цена: от 900 долларов.
С 3,6-дюймовым дисплеем на внешней стороне устройства очень просто управлять уведомлениями, текстами, навигацией и многими другими функциями. В развернутом виде открывается 6,9-дюймовый дисплей.
Плюсы
- Большой передний дисплей.
- Весь день без подзарядки.
Минусы
- Камеры не очень хорошие.
- Некоторые ограничения на переднем экране.
- Обновления Motorola поступают позже, чем у Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 5
Цена: от 1550 долларов.
Galaxy Z Fold 5 получил новый шарнир и более тонкий дизайн, благодаря чему его гораздо легче носить с собой. Обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 2 может справиться с любой задачей, а батареи хватит на большую часть дня.
Плюсы
- Хорошая автономность.
- Тонкий корпус.
- Великолепный складной интерфейс,
Минусы
- Дизайн смотрится несколько устаревшим.
- Нет ощутимых улучшений камеры по сравнению с Fold 4.
- Зарядка всего на 25 Вт
Samsung Galaxy Z Flip 5
Цена: от 900 долларов.
У телефона есть новые экран, процессор и шарнир. Его можно подобрать в разных цветах. Несмотря на все улучшения, Samsung просит ту же самую стартовую цену, что и за Z Flip 4.
Плюсы
- 3,4-дюймовый экран-обложка.
- Обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 2.
Минусы
- Отсутствие обновления камер.
Google Pixel Fold
Цена: от 1799 долларов.
Первый складной телефон Google во многом превосходит модели Samsung. К примеру, переход на более широкий телефон означает, что передний экран гораздо удобнее в повседневном использовании, а внутренний дисплей идеально подходит для просмотра видео.
Плюсы
- Шарнир в виде книги.
- Относительно тонкий.
- Лучшая камера на раскладном телефоне.
Минусы
- Качество внутреннего экрана желает лучшего.
- Удивительные проблемы с программным обеспечением.
- Смешанное время автономной работы и тепловые характеристики.
Samsung Galaxy Z Fold 4
Цена: 1800 долларов.
Складной планшет с лучшим соотношением цены и качества. Этот телефон идеально подходит для работы, не открывая ноутбук.
Преимущества
- 7,6-дюймовый внутренний OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Обновлены камеры по сравнению с предыдущим поколением.
- Поддержка стилуса S Pen.
Минусы
- Скорость проводной зарядки 25 Вт.
- Скадывается не так ровно, как последние модели.
- Все еще очень дорог.
Ранее мы сообщали, что Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки. Также Tecno представила смартфон, который растягивается до размера планшета.