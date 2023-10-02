ТОП 5 лучших складных смартфонов в 2023 году

Сегодня складывающиеся смартфоны уже стали привычным явлением. Фото: tomsguide.com

Несмотря на астрономические цены на складные смартфоны, этим устройствам удалось завоевать расположение фанатов новых гаджетов. Motorola и Google соревнуются в этом сегменте с Samsung, но с появлением складного телефона от OnePlus, конкуренция должна обостриться сильнее.

Сайт Android Police составил список лучших складных смартфонов и назвал плюсы и минусы каждой модели.

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Moto Razr+ (2023)

Фото: gagadget.com

Цена: от 900 долларов .

С 3,6-дюймовым дисплеем на внешней стороне устройства очень просто управлять уведомлениями, текстами, навигацией и многими другими функциями. В развернутом виде открывается 6,9-дюймовый дисплей.

Плюсы

Большой передний дисплей.

Весь день без подзарядки.

Минусы

Камеры не очень хорошие.

Некоторые ограничения на переднем экране.

Обновления Motorola поступают позже, чем у Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: techadvisor.com

Цена: от 1550 долларов .

Galaxy Z Fold 5 получил новый шарнир и более тонкий дизайн, благодаря чему его гораздо легче носить с собой. Обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 2 может справиться с любой задачей, а батареи хватит на большую часть дня.

Плюсы

Хорошая автономность.

Тонкий корпус.

Великолепный складной интерфейс,

Минусы

Дизайн смотрится несколько устаревшим.

Нет ощутимых улучшений камеры по сравнению с Fold 4.

Зарядка всего на 25 Вт

Samsung Galaxy Z Flip 5

Цена: от 900 долларов .

Фото: cnet.com

У телефона есть новые экран, процессор и шарнир. Его можно подобрать в разных цветах. Несмотря на все улучшения, Samsung просит ту же самую стартовую цену, что и за Z Flip 4.

Плюсы

3,4-дюймовый экран-обложка.

Обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Минусы

Отсутствие обновления камер.

Google Pixel Fold

Фото: mobilesyrup.com

Цена: от 1799 долларов .

Первый складной телефон Google во многом превосходит модели Samsung. К примеру, переход на более широкий телефон означает, что передний экран гораздо удобнее в повседневном использовании, а внутренний дисплей идеально подходит для просмотра видео.

Плюсы

Шарнир в виде книги.

Относительно тонкий.

Лучшая камера на раскладном телефоне.

Минусы

Качество внутреннего экрана желает лучшего.

Удивительные проблемы с программным обеспечением.

Смешанное время автономной работы и тепловые характеристики.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Фото: digitaltrends.com

Цена: 1800 долларов .

Складной планшет с лучшим соотношением цены и качества. Этот телефон идеально подходит для работы, не открывая ноутбук.

Преимущества

7,6-дюймовый внутренний OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Обновлены камеры по сравнению с предыдущим поколением.

Поддержка стилуса S Pen.

Минусы

Скорость проводной зарядки 25 Вт.

Скадывается не так ровно, как последние модели.

Все еще очень дорог.

Ранее мы сообщали, что Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки. Также Tecno представила смартфон, который растягивается до размера планшета.