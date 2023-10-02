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ТОП 5 лучших складных смартфонов в 2023 году

2 октября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших складных смартфонов в 2023 году
Сегодня складывающиеся смартфоны уже стали привычным явлением. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Несмотря на астрономические цены на складные смартфоны, этим устройствам удалось завоевать расположение фанатов новых гаджетов. Motorola и Google соревнуются в этом сегменте с Samsung, но с появлением складного телефона от OnePlus, конкуренция должна обостриться сильнее.

Сайт Android Police составил список лучших складных смартфонов и назвал плюсы и минусы каждой модели.

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Moto Razr+ (2023)

Фото: gagadget.com

Цена: от 900 долларов.

С 3,6-дюймовым дисплеем на внешней стороне устройства очень просто управлять уведомлениями, текстами, навигацией и многими другими функциями. В развернутом виде открывается 6,9-дюймовый дисплей.

Плюсы

  • Большой передний дисплей.
  • Весь день без подзарядки.

Минусы

  • Камеры не очень хорошие.
  • Некоторые ограничения на переднем экране.
  • Обновления Motorola поступают позже, чем у Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: techadvisor.com

Цена: от 1550 долларов.

Galaxy Z Fold 5 получил новый шарнир и более тонкий дизайн, благодаря чему его гораздо легче носить с собой. Обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 2 может справиться с любой задачей, а батареи хватит на большую часть дня.

Плюсы

  • Хорошая автономность.
  • Тонкий корпус.
  • Великолепный складной интерфейс,

Минусы

  • Дизайн смотрится несколько устаревшим.
  • Нет ощутимых улучшений камеры по сравнению с Fold 4.
  • Зарядка всего на 25 Вт

Samsung Galaxy Z Flip 5

Цена: от 900 долларов.

Фото: cnet.com

У телефона есть новые экран, процессор и шарнир. Его можно подобрать в разных цветах. Несмотря на все улучшения, Samsung просит ту же самую стартовую цену, что и за Z Flip 4.

Плюсы

  • 3,4-дюймовый экран-обложка.
  • Обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Минусы

  • Отсутствие обновления камер.

Google Pixel Fold

Фото: mobilesyrup.com

Цена: от 1799 долларов.

Первый складной телефон Google во многом превосходит модели Samsung. К примеру, переход на более широкий телефон означает, что передний экран гораздо удобнее в повседневном использовании, а внутренний дисплей идеально подходит для просмотра видео.

Плюсы

  • Шарнир в виде книги.
  • Относительно тонкий.
  • Лучшая камера на раскладном телефоне.

Минусы

  • Качество внутреннего экрана желает лучшего.
  • Удивительные проблемы с программным обеспечением.
  • Смешанное время автономной работы и тепловые характеристики.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Фото: digitaltrends.com

Цена: 1800 долларов.

Складной планшет с лучшим соотношением цены и качества. Этот телефон идеально подходит для работы, не открывая ноутбук.

Преимущества

  • 7,6-дюймовый внутренний OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  • Обновлены камеры по сравнению с предыдущим поколением.
  • Поддержка стилуса S Pen.

Минусы

  • Скорость проводной зарядки 25 Вт.
  • Скадывается не так ровно, как последние модели.
  • Все еще очень дорог.

Ранее мы сообщали, что Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки. Также Tecno представила смартфон, который растягивается до размера планшета.

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