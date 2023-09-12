iPhone 15 с разъемом USB-C хотят более 40% владельцев Android: опрос

Среди пользователей iPhone 66% заявили, что будут искать возможность перейти на iPhone 15. Фото: gadgets360.com

Пользователи смартфонами с одобрением относятся к тому, что iPhone 15 оборудуют разъемом USB-C. Об этом свидетельствует опрос более 1000 пользователей iPhone и более 1000 поклонников Android.

Исследование провела компания SellCell.

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Что сказали фанаты iPhone

63% пользователей iPhone сказали, что переход Apple на зарядный порт USB-C повлияет на их решение о переходе на iPhone 15.

37% из тех, кто будет мотивирован к покупке через USB-C, отметили, что они приобретут новое устройство, поскольку смогут использовать один зарядный кабель для iPhone, компьютеров Mac и iPad.

38% среди пользователей iPhone, которые не будут мотивированы перейти на iPhone 15+USB-C, сказали, что они будут рады пользоваться своими существующими iPhone.

66% пользователей iPhone заявили, что будут искать возможность перейти на iPhone 15, из них 63% склоняются к обновлению из-за перехода от зарядки через порт Lightning к USB-C.

Как отреагировали пользователи Android

56% не перейдут с Android из-за универсальной технологии зарядки.

35% владельцев телефонов Android, которые будут мотивированы приобрести iPhone 15, если Apple введет USB-C, сказали, что сделают это, поскольку телефоны будут совместимы с зарядными устройствами не от Apple.

Среди владельцев Android, которые не будут мотивированы покупать iPhone 15 из-за USB-C, 74% заявили, что они счастливы на Android и не перейдут на iPhone.

66% поклонников Android не будут покупать iPhone 15, а 34% потенциально перейдут на iPhone 15.

Переход на зарядку USB-C мотивирует 44% респондентов подумать о переходе, из них 34% фактически заявили, что обновят свою модель.

Ранее мы писали, что технический аналитик инвестиционной компании Haitong International Securities из Гонконга Джефф Пу прогнозирует, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 будут поддерживать Wi-Fi 7.

Напоминаем, что сегодня, 12 сентября в 20:00 по Киеву Apple представит новую линейку iPhone 15. При этом на четырех новых моделях телефонов и наушниках AirPods Pro появятся разъемы USB-C.