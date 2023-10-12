Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro: дата выхода и характеристики мощных смартфонов
Xiaomi стремится стать первым производителем телефонов, который представит новые устройства на лучшем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Говорят, что это произойдет уже 27 октября.
Компания Qualcomm собирается представить свой последний и самый лучший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3 во время мероприятия Qualcomm Snapdragon Summit на Гавайях с 24 по 26 октября. На следующий же день Xiaomi официально анонсирует свои смартфоны 14 и 14 Pro.
Что известно о Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro
Устройства получат стильный дизайн с тонкими рамками и большим квадратным модулем камер. Будут поставляться с MIUI 15 на базе Android 14. А модель Pro 14 будет иметь титановую рамку и спутниковую связь.
Оба смартфона уже сертифицированы для продажи в Китае. Возможно, массовое производство этих телефонов уже началось.
Характеристики Xiaomi 14 Pro
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Оперативка: 24 ГБ (LPDDR5x).
- Накопитель: до 1 ТБ (UFS 4.0).
- Диагональ панели: 6,7 дюйма.
- Экран: разрешение QHD+, динамическая частота обновления 120 Гц, частота ШИМ свыше 2000 Гц, максимальная яркость 3000 нит, поддержка HDR 10+, Full Link Dolby Vision и Pro Color Tuning.
- Задние камеры: 50 МП основная IMX989 с OIS и переменной диафрагмой, 50 МП сверхширокоугольная, 50 МП телемакрокамера.
- Защитное стекло: Gorilla Glass Victus 2.
- Аккумулятор: 4860 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.
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