Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3: характеристика и цены
11 августа 2023 20:40
Вероятно, Mix Fold 3 будет продаваться только в Китае. Фото: Xiaomi
Xiaomi объявило дату презентации нового складного смартфона Mix Fold 3 — 14 августа. Предлагаем инсайды по теме, каким будет новый гаджет.
Об этом написал Tech Advisor.
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По данным утечки Ice Universe, телефон вряд ли будет представлен во всем мире, а это значит, что он выйдет только в Китае. Остается надеяться на AliExpress.
Цены на Mix Fold 3
Вряд ли он будет стоить дороже предыдущей модели Mix Fold 2.
- 256 ГБ: 1335 долл.;
- 512 ГБ: 1485 долл.;
- 1 ТВ: 1780 дол.
Характеристики Mix Fold 3
- чипсет Snapdragon 8 Gen 2;
- основной 8,01-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1860 на 2480 и соотношением сторон 20:9;
- стекло Gorilla Glass 5;
- передняя 6,5-дюймовая OLED-панель FHD+ 120 Гц;
- камера под дисплеем для основной раскладной панели, что должно обеспечить непрерывное отображение, но с возможностью делать селфи, когда телефон находится в режиме планшета;
- основная камера 50 МП с сенсором Sony IMX989 с диагональю 1 дюйм;
- перископный объектив с 5-кратным оптическим зумом;
- камеры: 8-Мп, f/2.6 телефото и 13-Мп, f/2.4 сверхширокоугольная;
- скорость зарядки 67 Вт;
- емкость аккумулятора 5020 мАч;
- беспроводная зарядка.
Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.