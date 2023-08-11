Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3: характеристика и цены arrow

Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3: характеристика и цены

11 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3: характеристика и цены
Вероятно, Mix Fold 3 будет продаваться только в Китае. Фото: Xiaomi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi объявило дату презентации нового складного смартфона Mix Fold 3 — 14 августа. Предлагаем инсайды по теме, каким будет новый гаджет.

Об этом написал Tech Advisor.

Читайте также:

По данным утечки Ice Universe, телефон вряд ли будет представлен во всем мире, а это значит, что он выйдет только в Китае. Остается надеяться на AliExpress.

Цены на Mix Fold 3

Вряд ли он будет стоить дороже предыдущей модели Mix Fold 2.

  • 256 ГБ: 1335 долл.;
  • 512 ГБ: 1485 долл.;
  • 1 ТВ: 1780 дол.

Характеристики Mix Fold 3

  • чипсет Snapdragon 8 Gen 2;
  • основной 8,01-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1860 на 2480 и соотношением сторон 20:9;
  • стекло Gorilla Glass 5;
  • передняя 6,5-дюймовая OLED-панель FHD+ 120 Гц;
  • камера под дисплеем для основной раскладной панели, что должно обеспечить непрерывное отображение, но с возможностью делать селфи, когда телефон находится в режиме планшета;
  • основная камера 50 МП с сенсором Sony IMX989 с диагональю 1 дюйм;
  • перископный объектив с 5-кратным оптическим зумом;
  • камеры: 8-Мп, f/2.6 телефото и 13-Мп, f/2.4 сверхширокоугольная;
  • скорость зарядки 67 Вт;
  • емкость аккумулятора 5020 мАч;
  • беспроводная зарядка.
Фото: Xiaomi

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз