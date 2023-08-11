Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3: характеристика и цены

Вероятно, Mix Fold 3 будет продаваться только в Китае. Фото: Xiaomi

Xiaomi объявило дату презентации нового складного смартфона Mix Fold 3 — 14 августа. Предлагаем инсайды по теме, каким будет новый гаджет.

Об этом написал Tech Advisor.

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По данным утечки Ice Universe, телефон вряд ли будет представлен во всем мире, а это значит, что он выйдет только в Китае. Остается надеяться на AliExpress.

Цены на Mix Fold 3

Вряд ли он будет стоить дороже предыдущей модели Mix Fold 2.

256 ГБ: 1335 долл.;

512 ГБ: 1485 долл.;

1 ТВ: 1780 дол.

Характеристики Mix Fold 3

чипсет Snapdragon 8 Gen 2;

основной 8,01-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1860 на 2480 и соотношением сторон 20:9;

стекло Gorilla Glass 5;

передняя 6,5-дюймовая OLED-панель FHD+ 120 Гц;

камера под дисплеем для основной раскладной панели, что должно обеспечить непрерывное отображение, но с возможностью делать селфи, когда телефон находится в режиме планшета;

основная камера 50 МП с сенсором Sony IMX989 с диагональю 1 дюйм;

перископный объектив с 5-кратным оптическим зумом;

камеры: 8-Мп, f/2.6 телефото и 13-Мп, f/2.4 сверхширокоугольная;

скорость зарядки 67 Вт;

емкость аккумулятора 5020 мАч;

беспроводная зарядка.

Фото: Xiaomi

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.