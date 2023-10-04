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ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

4 октября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших телефонов Xiaomi в 2023 году
Компания Xiaomi поставила выпуск разных моделей смартфонов на поток. Фото: Xiaomi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi является третьим по величине игроком на мировом рынке гаджетов после Apple и Samsung. Частично успех компании достигнут благодаря тому, что она выпускает очень много телефонов под своим основным брендом и суббрендами.

Эксперты Tech Advisor разобрались, какие именно телефоны Xiaomi сейчас лучшие, и указали на плюсы и минусы этих моделей.

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1. Xiaomi 13 Pro

Лучший телефон Xiaomi

Фото: hardwarezone.com

Плюсы

  • Лучшая в своем классе производительность.
  • Отличные камеры.
  • Впечатляющая зарядка на 120 Вт.
  • Приличное время автономной работы.

Минусы

  • Большой модуль задней камеры.
  • Высокая цена.

Цена: 766 долларов.

2. Xiaomi 13 Ultra

Лучший для безлимитного бюджета

Фото: telemadrid.es

Плюсы

  • Фантастическая флагманская производительность.
  • Чрезвычайная четверная задняя камера.
  • Прекрасный LTPO-дисплей.
  • Веганская кожаная отделка.

Минусы

  • Слишком велик.
  • Селфи-камера не так хороша, как другие.
  • Очень дорогой.

Цена: 1568 долларов.

3. Xiaomi 13

Лучший компактный смартфон

Фото: Xiaomi

Плюсы

  • Маленький и ошеломляющий дизайн.
  • Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2.
  • Отличная основная камера.

Минусы

  • Среднее время автономной работы.
  • Конкуренты предлагают больше за эти деньги.

Цена: от 916 долларов.

4. Xiaomi 13T Pro

Флагманские характеристики по меньшей цене

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Высочайшая производительность.
  • Зарядка: 120 Вт.
  • Защита по стандарту IP68.
  • Пять лет обновления безопасности.

Минусы

  • Разочаровывает программное обеспечение MIUI.
  • Среднее время автономной работы.
  • Дизайн задней панели.

Цена: 766 долларов.

5. Redmi Note 12 Pro+

Лучший смартфон среднего класса

Фото: notebookcheck.net

Плюсы

  • Основной объектив на 200 МП.
  • Зарядка 120 Вт.
  • Дисплей 120 Гц.
  • Солидная производительность.

Минусы

  • Разочаровывают сверхширокоугольная и макро камеры.

Цена: 602 доллара.

Ранее Xiaomi выпустила складной смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.

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