ТОП 5 лучших телефонов Xiaomi в 2023 году

Компания Xiaomi поставила выпуск разных моделей смартфонов на поток. Фото: Xiaomi

Xiaomi является третьим по величине игроком на мировом рынке гаджетов после Apple и Samsung. Частично успех компании достигнут благодаря тому, что она выпускает очень много телефонов под своим основным брендом и суббрендами.

Эксперты Tech Advisor разобрались, какие именно телефоны Xiaomi сейчас лучшие, и указали на плюсы и минусы этих моделей.

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1. Xiaomi 13 Pro

Лучший телефон Xiaomi

Фото: hardwarezone.com

Плюсы

Лучшая в своем классе производительность.

Отличные камеры.

Впечатляющая зарядка на 120 Вт.

Приличное время автономной работы.

Минусы

Большой модуль задней камеры.

Высокая цена.

Цена: 766 долларов.

2. Xiaomi 13 Ultra

Лучший для безлимитного бюджета

Фото: telemadrid.es

Плюсы

Фантастическая флагманская производительность.

Чрезвычайная четверная задняя камера.

Прекрасный LTPO-дисплей.

Веганская кожаная отделка.

Минусы

Слишком велик.

Селфи-камера не так хороша, как другие.

Очень дорогой.

Цена: 1568 долларов.

3. Xiaomi 13

Лучший компактный смартфон

Фото: Xiaomi

Плюсы

Маленький и ошеломляющий дизайн.

Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Отличная основная камера.

Минусы

Среднее время автономной работы.

Конкуренты предлагают больше за эти деньги.

Цена: от 916 долларов.

4. Xiaomi 13T Pro

Флагманские характеристики по меньшей цене

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Высочайшая производительность.

Зарядка: 120 Вт.

Защита по стандарту IP68.

Пять лет обновления безопасности.

Минусы

Разочаровывает программное обеспечение MIUI.

Среднее время автономной работы.

Дизайн задней панели.

Цена: 766 долларов.

5. Redmi Note 12 Pro+

Лучший смартфон среднего класса

Фото: notebookcheck.net

Плюсы

Основной объектив на 200 МП.

Зарядка 120 Вт.

Дисплей 120 Гц.

Солидная производительность.

Минусы

Разочаровывают сверхширокоугольная и макро камеры.

Цена: 602 доллара.

Ранее Xiaomi выпустила складной смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.