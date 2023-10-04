ТОП 5 лучших телефонов Xiaomi в 2023 году

ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году
Xiaomi является третьим по величине игроком на мировом рынке гаджетов после Apple и Samsung. Частично успех компании достигнут благодаря тому, что она выпускает очень много телефонов под своим основным брендом и суббрендами.
Эксперты Tech Advisor разобрались, какие именно телефоны Xiaomi сейчас лучшие, и указали на плюсы и минусы этих моделей.
1. Xiaomi 13 Pro
Лучший телефон Xiaomi
Плюсы
- Лучшая в своем классе производительность.
- Отличные камеры.
- Впечатляющая зарядка на 120 Вт.
- Приличное время автономной работы.
Минусы
- Большой модуль задней камеры.
- Высокая цена.
Цена: 766 долларов.
2. Xiaomi 13 Ultra
Лучший для безлимитного бюджета
Плюсы
- Фантастическая флагманская производительность.
- Чрезвычайная четверная задняя камера.
- Прекрасный LTPO-дисплей.
- Веганская кожаная отделка.
Минусы
- Слишком велик.
- Селфи-камера не так хороша, как другие.
- Очень дорогой.
Цена: 1568 долларов.
3. Xiaomi 13
Лучший компактный смартфон
Плюсы
- Маленький и ошеломляющий дизайн.
- Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2.
- Отличная основная камера.
Минусы
- Среднее время автономной работы.
- Конкуренты предлагают больше за эти деньги.
Цена: от 916 долларов.
4. Xiaomi 13T Pro
Флагманские характеристики по меньшей цене
Плюсы
- Высочайшая производительность.
- Зарядка: 120 Вт.
- Защита по стандарту IP68.
- Пять лет обновления безопасности.
Минусы
- Разочаровывает программное обеспечение MIUI.
- Среднее время автономной работы.
- Дизайн задней панели.
Цена: 766 долларов.
5. Redmi Note 12 Pro+
Лучший смартфон среднего класса
Плюсы
- Основной объектив на 200 МП.
- Зарядка 120 Вт.
- Дисплей 120 Гц.
- Солидная производительность.
Минусы
- Разочаровывают сверхширокоугольная и макро камеры.
Цена: 602 доллара.
Ранее Xiaomi выпустила складной смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.