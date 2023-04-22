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ИИ может помочь астрономам исследовать экзопланеты: ищут экспертов

22 апреля 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ИИ может помочь астрономам исследовать экзопланеты: ищут экспертов
Экзопланета. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно 14 апреля стартовал конкурс Ariel Data Challenge 2023, который приглашает к участию экспертов по искусственному интеллекту и машинному обучению. Участники должны помочь астрономам исследовать планеты вне нашей Солнечной системы.

Об этом сообщает Space.com.

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Проект по применению ИИ для изучения экзопланет

Проект приглашает экспертов по ИИ и машинному обучению присоединиться к астрономам в поисках и исследовании планет вне Солнечной системы, также известных как внесолнечные планеты или "экзопланеты". Конкурс может помочь направить ИИ в поддержку будущего телескопа Ariel Европейского космического агентства (ESA) в лучшем понимании места нашей планеты во Вселенной.

"Искусственный интеллект совершил революцию во многих отраслях науки и промышленности за последние годы. Сфера экзопланет полностью достигла эпохи больших данных, и передовой искусственный интеллект нужен, чтобы преодолеть некоторые из наших тормозящих нас ограничений", — сказал в заявлении один из лидеров Ariel Data Challenge и доцент астрофизики Университетского колледжа Лондона Инго Вальдманна.

Как ИИ может помочь в исследовании экзопланет

Ariel, который будет запущен в 2029 году, проведет одно из самых больших исследований экзопланет, изучая атмосферы примерно 1000 известных планет за пределами Солнечной системы. Это огромное количество наблюдений, составляющее примерно шестую часть из всех 6000 или примерно известных миров в каталоге экзопланет, и помощь ИИ и сообщества машинного обучения может быть жизненно важной для интерпретации данных Ариэль.

Космический телескоп ESA работает, изучая свет от звезды-хозяина экзопланеты после того, как он прошел через ее атмосферу. Поскольку химические элементы поглощают и излучают свет на заданных длинах волн, просмотр спектров звезд может определить из чего состоит атмосфера. Это, в свою очередь, поможет выяснить как образовалась экзопланета и может ли на ней быть жизнь.

Однако ученым, стоящим за Ariel, понадобится новый метод интерпретации этих данных, чтобы лучше понять влияние разных атмосферных явлений на наблюдаемый спектр света.

Детали конкурса для участников

Заявка на Ariel Data Challenge открыта для всех, и победители конкурса будут приглашены представить свою программу на Европейской конференции по машинному обучению и принципам и практике выявления знаний в базах данных (ECML PKDD). Три лучшие команды получат бесплатные билеты на событие, которое пройдет 18-22 сентября 2023 года в Турине (Италия).

Напомним, как сообщили в Государственном космическом агентстве после вспышки в небе над Киевом 19 апреля, испугавшей жителей города, предупредили, что в ближайшие дни это явление может повториться. Это связано с тем, что сейчас Земля проходит через метеоритный поток Лириды.

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