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ШІ може допомогти астрономам досліджувати екзопланети: шукають експертів

22 квітня 2023 03:27
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Інна Буряк
редактор
ШІ може допомогти астрономам досліджувати екзопланети: шукають експертів
Екзопланета. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно, 14 квітня стартував конкурс Ariel Data Challenge 2023, який запрошує до участі експертів зі штучного інтелекту та машинного навчання. Учасники мають допомогти астрономам дослідити планети за межами нашої Сонячної системи.

Про це повідомляє Space.com.

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Проєкт із застосування ШІ для вивчення екзопланет

Проєкт запрошує експертів з ШІ та машинного навчання приєднатися до астрономів у пошуках та дослідженні планет за межами Сонячної системи, також відомих як позасонячні планети або "екзопланети". Конкурс може допомогти спрямувати ШІ на підтримку майбутнього телескопа Ariel Європейського космічного агентства (ESA) в кращому розуміння місця нашої планети у Всесвіті.

"Штучний інтелект здійснив революцію в багатьох галузях науки та промисловості за останні роки. Сфера екзопланет повністю досягла епохи великих даних, і передовий штучний інтелект потрібен, щоб подолати деякі з наших обмежень, які гальмують нас", — сказав у заяві один із лідерів Ariel Data Challenge та доцент астрофізики Університетського коледжу Лондона Інго Вальдманн.

Як ШІ може посприяти в дослідженні екзопланет

Ariel, що буде запущений 2029 року, проведе одне з найбільших досліджень екзопланет, вивчаючи атмосфери приблизно 1000 відомих планет за межами Сонячної системи. Це величезна кількість спостережень, що становить приблизно шосту частину з усіх 6000 або приблизно відомих наразі світів у каталозі екзопланет, і допомога ШІ та спільноти машинного навчання може бути життєво важливою для інтерпретації даних Аріель.

Космічний телескоп ESA працює, вивчаючи світло від зірки-господаря екзопланети після того, як воно пройшло через її атмосферу. Оскільки хімічні елементи поглинають і випромінюють світло на заданих довжинах хвиль, перегляд спектрів зірок може виявити з чого складається атмосфера. Це, своєю чергою допоможе вияснити як утворилася екзопланета й чи може на ній бути життя.

Однак вченим, які стоять за Ariel, знадобиться новий метод інтерпретації цих даних, щоб краще зрозуміти вплив різних атмосферних явищ на спостережуваний спектр світла. 

Деталі конкурсу для учасників

Заявка на Ariel Data Challenge відкрита для всіх, і переможців конкурсу буде запрошено представити свою програму на Європейській конференції з машинного навчання та принципів і практики виявлення знань у базах даних (ECML PKDD). Три найкращі команди отримають безкоштовні квитки на подію, яка відбуватиметься 18-22 вересня 2023 року у Турині (Італія).

Нагадаємо, як повідомили у Державному космічному агентстві після спалаху в небі над Києвом 19 квітня, який налякав жителів міста, попередили, що найближчими днями це явище може повторитися. Це пов'язано з тим, що зараз Земля проходить крізь метеоритний потік Ліриди.

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