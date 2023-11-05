Искусственный интеллект помог мужчине получить работу, в которой он ничего не соображает
Искусственный интеллект ChatGPT помог мужчине получить работу, в которой он ничего не понимает. ИИ отвечал на вопросы, которые спрашивали во время собеседования.
Видео с собеседования распространилось в соцсетях.
Помощь искусственного интеллекта
Вакансия была в крупнейшей компании Соединенных Штатов Америки. Мужчина включил ChatGPT во время собеседования. Искусственный интеллект слушал вопросы менеджера и выдавал правильные ответы.
Благодаря этому мужчине удалось устроиться на работу, о которой он совсем ничего не знает.
Напомним, китайское правительство поставило перед собой амбициозную цель. Там планируют к 2025 году создать первых человекоподобных роботов, а уже к 2027 году наделить их полноценным искусственным интеллектом.
Также мы писали, что Google встроил искусственный интеллект в свои онлайн карты. Он позволяет создать более подробные карты для автомобилей.
Добавим, что искусственный интеллект теперь может определить диабет с помощью голоса. Для этого ему нужно всего шесть секунд.
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