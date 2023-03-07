Искусственный интеллект на службе у преступников: популярность ChatGPT в даркнете выросла на 625%
Все больше киберпреступников ищут способы использовать ChatGPT в своей деятельности. Количество новых сообщений на форумах даркнета о ChatGPT выросло на 625%.
К таким выводам пришли исследователи кибербезопасности компании NordVPN.
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Искусственный интеллект и киберпреступники
В исследовании анализировали как количество комментариев, так и количество вновь созданных тем. Использование технологий искусственного интеллекта в хакерской деятельности стало самой популярной темой в даркнете. Среди наиболее распространенных вопросов:
- как заставить ChatGPT создавать вредоносное программное обеспечение;
- как взломать ChatGPT;
- как использовать ChatGPT для кибератак.
По словам экспертов, способность чат-бота сочинять тексты, не отличающиеся от "человеческого" написания, потенциально может привести к фишинговым атакам. На форумах злоумышленники ищут способы заставить ChatGPT проводить такие атаки, преодолевая контентные ограничения чат-бота.
Как известно, украинцы уже успели ознакомиться с революционным ChatGPT и отметить как его преимущества, так и некоторые минусы. Пока большинство только тестируют этот инструмент, и часто забрасывают туда шутливые или обыденные запросы. Однако чат-бот с искусственным интеллектом можно использовать с пользой во многих областях жизни.
Также можно использовать чат-бот для создания персонализированных автоматизированных ответов на запросы клиентов в электронной коммерции, создания высококачественного содержимого для электронной почты или маркетинга в социальных сетях, а также для обучения.