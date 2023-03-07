Штучний інтелект на службі у злочинців: популярність ChatGPT у даркнеті зросла на 625%
Все більше кіберзлочинців шукають способи використовувати ChatGPT у своїй діяльності. Кількість нових повідомлень на форумах даркнету про ChatGPT зросла на 625%.
До таких висновків дійшли дослідники кібербезпеки компанії NordVPN.
-
США та ЄС можуть ввести санкції проти алмазної індустрії рф
-
На КП "Теплопостачання міста Одеси" чекає аудит: в чому причина
-
В угорському парламенті визначилася, чи будуть підтримувати заявку Швеції та Фінляндії у НАТО
-
ChatGPT встановили у смартгодинник: що з цього вийшло
-
СБУ затримала чоловіка, який наводив російські ракети на торгові центри Дніпропетровщини
-
Сильний вітер та опади: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
-
Роботодавці спустили програмістів з небес на землю: що змінилося на IT-ринку у лютому
-
Захист від російської агресії: військові моряки отримали нагороди
-
Лукашенко істерично облаяв Зеленського через атаку на аеродром і кинув йому виклик
-
За допомогою мобільних лабораторій ДНК вдалося ідентифікувати близько 3000 загиблих українців
Штучний інтелект і кіберзлочинці
У дослідженні аналізували, як кількість коментарів, так і кількість новостворених тем. Використання технологій штучного інтелекту у хакерській діяльності стало найпопулярнішою темою у даркнеті. Серед найпоширеніших запитань:
- як змусити ChatGPT створювати шкідливе програмне забезпечення;
- як зламати ChatGPT;
- як використовувати ChatGPT для проведення кібератак.
За словами експертів, здатність чат-бота складати тексти, які не відрізняються від "людського" написання, потенційно може призвести до фішингових атак. На форумах зловмисники шукають способи змусити ChatGPT проводити такі атаки, долаючи контентні обмеження чат-бота.
Як відомо, українці вже встигли ознайомитися з революційним ChatGPT й відзначити як його переваги, так і певні мінуси. Поки що більшість лише тестують цей інструмент, і часто закидають туди жартівливі або буденні запити. Проте чат-бот зі штучним інтелектом можна використовувати з користю в багатьох сферах життя.
Також чат-бот можна використовувати для створення персоналізованих автоматизованих відповідей на запити клієнтів в електронній комерції, створення високоякісного вмісту для електронної пошти або маркетингу в соціальних мережах, а також для навчання.