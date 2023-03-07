Штучний інтелект на службі у злочинців: популярність ChatGPT у даркнеті зросла на 625%

Кіберзлочинці шукають способи використовувати ChatGPT

Все більше кіберзлочинців шукають способи використовувати ChatGPT у своїй діяльності. Кількість нових повідомлень на форумах даркнету про ChatGPT зросла на 625%.

До таких висновків дійшли дослідники кібербезпеки компанії NordVPN.

Штучний інтелект і кіберзлочинці

У дослідженні аналізували, як кількість коментарів, так і кількість новостворених тем. Використання технологій штучного інтелекту у хакерській діяльності стало найпопулярнішою темою у даркнеті. Серед найпоширеніших запитань:

як змусити ChatGPT створювати шкідливе програмне забезпечення;

як зламати ChatGPT;

як використовувати ChatGPT для проведення кібератак.

За словами експертів, здатність чат-бота складати тексти, які не відрізняються від "людського" написання, потенційно може призвести до фішингових атак. На форумах зловмисники шукають способи змусити ChatGPT проводити такі атаки, долаючи контентні обмеження чат-бота.

Як відомо, українці вже встигли ознайомитися з революційним ChatGPT й відзначити як його переваги, так і певні мінуси. Поки що більшість лише тестують цей інструмент, і часто закидають туди жартівливі або буденні запити. Проте чат-бот зі штучним інтелектом можна використовувати з користю в багатьох сферах життя.

Також чат-бот можна використовувати для створення персоналізованих автоматизованих відповідей на запити клієнтів в електронній комерції, створення високоякісного вмісту для електронної пошти або маркетингу в соціальних мережах, а також для навчання.