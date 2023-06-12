Искусственный интеллект показал, как менялось искусство всего за 60 секунд

Искусственный интеллект в роботизированном виде и картина Эдварда Мунка "Крик". Коллаж Новини.LIVE

Швейцарский художник использовал искусственный интеллект для обобщения культурных памяток человечества. Таким образом, нейросеть показала как изменялось искусство всего за 60 секунд.

Соответствующее видео художник обнародовал в YouTube.

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История искусства за 60 секунд

Швейцарский художник Фабио Компарелли обнародовал видео, в котором с помощью искусственного интеллекта показал, как изменялись стили и направления искусства от пещерных рисунков и вплоть до далекого будущего.

"[...] рассказ об искусстве и технологиях ИИ", — отметил художник в сообщении под видео.

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Напомним, что благодаря возможностям искусственного интеллекта один из пользователей сгенерировал на основе своих запросов селфи из важных исторических событий и периодов. Это еще раз доказывает органическое сочетание удивительных функций нейросети и безграничной человеческой фантазии.

Также мы сообщали, что искусственный интеллект показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец", если бы фильм снял известный японский кинорежиссер Акира Куросава. Нейросеть удачно воспроизвела стиль художника, перенеся зрителей в киномир его героев.

Добавим, что футурологи утверждают, что к 2050 году архитектура может кардинально измениться. По их словам, стены можно будет по желанию сменить на окна и наоборот в один щелчок, повсюду можно установить сенсорные поверхности и капсулы для отдыха. Как это будет выглядеть показал ИИ.