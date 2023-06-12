Штучний інтелект показав, як змінювалося мистецтво всього за 60 секунд

Штучний інтелект у роботизованому вигляді та картина Едварда Мунка "Крик". Колаж Новини.LIVE

Швейцарський художник використав штучний інтелект, щоб узагальнити культурні пам'ятки людства. Таким чином, нейромережа показала як змінювалося мистецтво всього за 60 секунд.

Відповідне відео художник оприлюднив у YouTube.

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Швейцарський художник Фабіо Компареллі оприлюднив відео, у якому за допомогою штучного інтелекту показав як змінювалися стилі й напрямки мистецтва від печерних малюнків і аж до далекого майбутнього.

"[...] розповідь про мистецтво та технології ШІ", — зазначив художник у дописі під відео.

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Нагадаємо, що завдяки можливостям штучного інтелекту один із користувачів згенерував на основі своїх запитів селфі з важливих історичних подій та періодів. Це ще раз доводить органічне поєднання дивовижних функцій нейромережі та безмежної людської фантазії.

Також ми повідомляли, що штучний інтелект показав, як би виглядали персонажі "Володаря перснів", якби фільм зняв відомий японський кінорежисер Акіра Куросава. Нейромережа вдало відтворила стиль митця, перенісши глядачів у кіносвіт його героїв.

Додамо, що футурологи стверджують, що до 2050 року архітектура може кардинально змінитися. За їхніми словами, стіни можна буде за бажанням змінити на вікна й навпаки в один клац, всюди можна встановити сенсорні поверхні та капсули для відпочинку. Як це виглядатиме показав ШІ.