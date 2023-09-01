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Сколько учатся айтишники и что их мотивирует: исследование

1 сентября 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько учатся айтишники и что их мотивирует: исследование
Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ко Дню знаний одна из крупнейших IT-компаний Украины GlobalLogic исследовала, сколько времени уделяют обучению айтишники. Она также узнала, что мотивирует IT-инженеров. В проведенном опросе приняли участие около 700 специалистов компании с разным уровнем опыта.

Об этом сообщает GlobalLogic.

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Сколько времени айтишники уделяют обучению

В исследовании говорится, что большинство инженеров учатся регулярно. Половина айтишников тратят на повышение квалификации не менее трех часов в неделю.

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Время обучения. Фото: GlobalLogic

Мотивация учиться

"Наибольшей мотивацией является желание саморазвития — его отметили 85% респондентов. Другие мотивы для обучения — повышение уровня дохода, карьерный рост, желание оставаться востребованным специалистом и обучение для нужд текущего проекта", — говорится в исследовании.

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Мотивация обучения. Фото: GlobalLogic

Инструменты для обучения

Чаще всего IT-специалисты обращаются к специализированным статьям, блогам и профессиональной литературе. Более половины опрошенных заявили, что выбирают обучающие курсы на порталах и видеоуроки на YouTube. Реже они обращаются в IT-школы.

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Инструменты для обучения. Фото: GlobalLogic

"Инженеры продолжают учиться даже в условиях полномасштабной войны. Опрос свидетельствует, что в военное время 28% респондентов стали учиться даже больше. Это говорит о высокой мотивации и устойчивости украинских инженеров. Постоянное обучение — неотъемлемая составляющая успешного и востребованного инженера. Поэтому со стороны компании мы делаем все возможное, чтобы помогать развитию коллег", — отметил руководитель университетской программы GlobalLogic Евгений Сакало.

Напомним, из десяти тысяч IT-специалистов из всех областей Украины, прошедших опрос, 84% из них удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.

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