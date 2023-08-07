Соцсеть Threads потеряла более 80% пользователей: Цукерберг анонсировал обновление

Соцсеть Threads. Фото: google.com

Социальная сеть Threads демонстрирует неутешительные результаты активности. Раньше показатели были гораздо лучше. К примеру, за первую неделю приложение загрузили 150 млн пользователей.

Об этом сообщает Sensor Tower.

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Снижение активности в Threads

В июле соцсеть имела 8 миллионов ежедневно активных пользователей. Это на 82% меньше пика. Вероятно, люди прекратили пользоваться Threads из-за несовершенства. Соцсеть не принесла интернет-пользователям чего-то нового.

Обновление соцсети

Марк Цукерберг уже анонсировал некоторые обновления. В Threads добавят веб-версию и функцию поиска. На прошлой неделе в соцсети также запустили ленту друзей.

Веб-версия, редактирование сообщений и прямые сообщения — это функции, о которых чаще всего говорили интернет-пользователи.

Цукерберг отреагировал на уменьшение активности в Threads.

"Мы увидели беспрецедентный рост, и что более важно, мы видим, что каждый день возвращается больше людей, чем я ожидал", — сказал он во время отчета о доходах.

По его словам, Meta предоставит приоритет сохранению и усовершенствованию основ программы перед переходом к росту и монетизации.

Напомним, недавно компания Meta выпустила новое приложение Threads, всего за несколько дней охватившее 100 миллионов пользователей. Однако новоиспеченное приложение имеет те же проблемы с конфиденциальностью, что и Meta.