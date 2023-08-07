Соцмережа Threads втратила понад 80% користувачів: Цукерберг анонсував оновлення

Соцмережа Threads. Фото: google.com

Соціальна мережа Threads демонструє невтішні результати щодо активності. Раніше показники були набагато кращими. Наприклад, за перший тиждень додаток завантажили 150 млн користувачів.

Про це повідомляє Sensor Tower.

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Зниження активності в Threads

У липні соцмережа мала 8 мільйонів щоденно активних користувачів. Це на 82% менше від піка. Ймовірно, люди припинили користуватися Threads через недосконалість. Соцмережа не принесла інтернет-користувачам чогось нового.

Оновлення соцмережі

Марк Цукерберг вже анонсував деякі оновлення. В Threads додадуть вебверсію та функцію пошуку. Минулого тижня в соцмережі також запустили стрічку друзів.

Вебверсія, редагування дописів та прямі повідомлення — це функції, про які найчастіше говорили інтернет-користувачі.

Цукерберг відреагував на зменшення активності в Threads.

"Ми побачили безпрецедентний ріст, і що більш важливо, ми бачимо, що щодня повертається більше людей, ніж я очікував", — сказав він під час звіту про доходи.

За його словами, Meta надасть пріоритет збереженню та вдосконаленню основ програми перед переходом до зростання та монетизації.

Нагадаємо, нещодавно компанія Meta випустила новий додаток Threads, всього за кілька днів він охопив 100 мільйонів користувачів. Проте новоспечений застосунок має ті ж проблеми з конфіденційністю, що й Meta.