Соцсеть X больше не показывает заголовки статей: в чем причина

Соцсеть Х (Twitter). Фото: nv

Соцсеть X (ранее называлась Twitter) перестала показывать заголовки статей, которые распространяются на платформе. Вместо этого видно только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается.

Об этом пишет The Verge.

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В чем дело

Издание показало отличия между новой версией предварительного просмотра ссылок в приложении X на iOS и старой версией в Интернете.

Издание пишет, что это изменение не стало полной неожиданностью, хотя и очень раздражает рекламодателей.

Там уточнили, что в августе Fortune сообщал, что это изменение готовится, а Илон Маск подтвердил, что это его собственная идея, которая "значительно улучшит эстетику".

Недавно владелец соцсети также сказал, что алгоритм платформы "старается оптимизировать время, проведенное на X", а ссылки не привлекают столько внимания, поэтому лучше будет публиковать на этой платформе контент в длинной форме.

Основной причиной изменения формата, очевидно, является стремление сделать посты более компактными, поместив их больше в ту часть ленты, которая отображается на экране, добавляет издание.

Напомним, что некоторые пользователи утверждают, что iPhone 15 испытывает проблемы со встроенными динамиками. Речь идет о "треске", которое выдает устройство во время воспроизведения аудио.