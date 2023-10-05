Соцмережа X більше не показує заголовки статей: в чому причина

Соцмережа X. Фото: google.com

Соцмережа X (раніше мала назву Twitter) перестала показувати заголовки статей, які поширюють на платформі. Натомість видно лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається.

Про це пише The Verge.

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Видання показало відмінності між новою версією попереднього перегляду посилань у додатку X на iOS і старою версією в Інтернеті.

Видання пише, що ця зміна не стала повною несподіванкою, хоч і дуже дратує рекламодавців.

Там уточнили, що у серпні Fortune повідомляв, що ця зміна готується, а Ілон Маск підтвердив, що це його власна ідея, яка "значно покращить естетику".

Нещодавно власник соцмережі також сказав, що алгоритм платформи "намагається оптимізувати час, проведений на X", а посилання не привертають стільки уваги, тому найкраще буде публікувати на цій платформі контент у довгій формі.

Основною причиною зміни формату, очевидно, є прагнення зробити пости компактнішими, умістивши їх більше в ту частину стрічки, яка відображається на екрані, додає видання.

Нагадаємо, що деякі користувачі стверджують, що IPhone 15 має проблеми із вбудованими динаміками. Йдеться про "тріскотіння", яке видає пристрій під час програвання аудіо.